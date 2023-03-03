На Штромке начинается ликвидация загрязнения

По словам старейшины Пыхья-Таллинна Мануэлы Пихлап, в конце июня прошлого года на Штромке под водой обнаружили загрязнение. «Для удаления загрязнения такого типа нужно было предварительно провести исследование загрязнения и составить план его ликвидации. Затем последовал долгий процесс международного тендера по поиску предприятия, которое бы имело квалификацию для удаления столь сложного загрязнения. На данный момент исполнитель работ найден, и работы начнутся в середине марта», – сказала старейшина.

«Загрязнение будет ликвидировано в соответствии с планом, составленным на основе исследования: из песка соорудят насыпь, которой огородят зону загрязнение, и до начала раскопок чистую воду перекачают в акваторию, а загрязненную воду вместе с выкопанным загрязнением отправят на утилизацию. Также предусмотрено, что по завершению раскопок будут взяты пробы грунта, чтобы подтвердить отсутствие загрязнение. Затем зону работ приведут в порядок», – объяснила Мануэла Пихлап и добавила, что работы продлятся 30 дней.

Работы по ликвидации загрязнения выполнит Kaurits OÜ. Общая стоимость работ порядка 150 000 евро, к сумме добавляется налог с оборота. Проведение работ поддерживает Центр инвестиций в окружающую среду (KIK).

В конце июня 2022 года на пляже Штромка под водой было обнаружено загрязнение нефтепродуктами. Исследование показало, что загрязнение, скорее всего, из старого трубопровода, куда десятки лет назад нефтепродукты попали из котельных, работавших на жидком топливе. Исследование загрязнения провело предприятие REI Geotehnika OÜ. На основе исследования Inseneribüroo Steiger OÜ составило план ликвидации загрязнения.