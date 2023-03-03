Количество пассажиров в Таллиннском аэропорту вернулось к допандемийному уровню

Несмотря на сложную экономическую ситуацию, по данным аэропорта, спрос остается стабильно высоким, а количество пассажиров достигло 97 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

В феврале из Таллинна выполнялись регулярные рейсы по 32 направлениям, средняя заполняемость рейсов составила 70 процентов. Больше всего, почти 50 процентов пассажиров, прилетело в крупные хабы: Хельсинки, Ригу, Франкфурт, Стокгольм и Варшаву. За ними последовали Лондон, Милан и Стамбул.

В феврале через региональные аэропорты Эстонии прошло 4148 пассажиров. Больше всего пассажиров использовали аэропорт Курессааре, который обслужил 2926 пассажиров, а число пассажиров увеличилось на 49 процентов по сравнению с прошлым годом.

В конце января линию между Кярдла и Таллинном начал обслуживать новый перевозчик Diamond Sky, который летает на более крупном 33-местном самолете.