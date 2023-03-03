Разведывательный центр Сил обороны рассказывает в очередной оперативной сводке о боевых действиях в Украине.
Разведка Эстонии: захват Бахмута открывает российским войскам путь на линию Славянск-Краматорск
Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) сохраняют высокую активность в районе Авдеевки и Бахмута, а также на линии Купянск – Сватово – Кременная. Судя по всему, Бахмут является точкой приложения основных усилий российских войск. На прошлой неделе севернее города они продвинулись примерно на два километра. Несмотря на это, они не смогли захватить населенный пункт.
Вероятно, подразделения ВС РФ намерены в первую очередь блокировать город. Для этого они должны сначала занять села Громов и Ивановское западнее Бахмута – таким образом защитники будут отрезаны от снабжения.
Отступление украинских сил из этого населенного пункта вряд ли приведет к развалу всей системы обороны. Они могут отойти на следующий выгодный рубеж и закрепиться на подготовленных позициях на возвышенности. Захват Бахмута открывает российским войскам путь на линию Славянск – Краматорск. Вероятнее всего, украинцы оказывают яростное сопротивление не из-за особой стратегической значимости города, а намерения истощить подразделения российских войск.
На южном направлении ВС РФ продолжают окапываться. Например, в Запорожской области обнаружены новые линии траншей и бетонные укрепления. Эти позиции позволяют держать удар с фронта и защищают от охвата. Главная задача российских войск на этом направлении заключается в удержании сухопутного коридора в Крым. На оккупированных территориях продолжается зачистка.
Второго марта в Брянской области произошел инцидент, в ходе которого Русский добровольческий корпус (РДК) якобы совершил рейд на приграничные села РФ. Из-за противоречивости информации эту тему сложно комментировать. Масштаб этого мероприятия не способен оказать прямого влияния на обстановку на фронтах. Однако обе стороны получили почву для проведения информационных операций.
В Беларуси 26 февраля было совершено нападение на аэродром Мачулищи, в результате чего пострадал российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50У. По крайней мере повреждения получили защитный купол радара и, возможно, фюзеляж. Тем не менее, самолет не потерял возможности подниматься в воздух и второго марта он улетел, вероятно, на ремонт.
Насколько можно судить, в атаке были задействованы беспилотные летательные аппараты со сбрасываемыми боеприпасами. Затем в окрестностях провели обыски. Силовые структуры Республики Беларусь практически не комментировали этот инцидент. Они либо отрицали сам факт случившегося, либо заявляли о том, что самолет не пострадал. Это первый значимый удар по ВС РФ в Беларуси. Вероятнее всего, в результате россияне будут вынуждены усилить охрану объектов в РБ.
Вдобавок началась переброска российских подразделений из Беларуси в сторону Украины, скорее всего, на Донбасс. В частности речь идет о второй волне резервистов, проходивших подготовку в РБ. Обучение заняло примерно месяц, то есть, вдвое короче чем у первого контингента. Возможно, курс сократили поскольку подразделения уже проходили обучение или участвовали в боях: в Беларуси они могли получить пополнение и пройти через переформирование.