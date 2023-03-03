Разведка Эстонии: захват Бахмута открывает российским войскам путь на линию Славянск-Краматорск

Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) сохраняют высокую активность в районе Авдеевки и Бахмута, а также на линии Купянск – Сватово – Кременная. Судя по всему, Бахмут является точкой приложения основных усилий российских войск. На прошлой неделе севернее города они продвинулись примерно на два километра. Несмотря на это, они не смогли захватить населенный пункт.

Вероятно, подразделения ВС РФ намерены в первую очередь блокировать город. Для этого они должны сначала занять села Громов и Ивановское западнее Бахмута – таким образом защитники будут отрезаны от снабжения.

Отступление украинских сил из этого населенного пункта вряд ли приведет к развалу всей системы обороны. Они могут отойти на следующий выгодный рубеж и закрепиться на подготовленных позициях на возвышенности. Захват Бахмута открывает российским войскам путь на линию Славянск – Краматорск. Вероятнее всего, украинцы оказывают яростное сопротивление не из-за особой стратегической значимости города, а намерения истощить подразделения российских войск.

На южном направлении ВС РФ продолжают окапываться. Например, в Запорожской области обнаружены новые линии траншей и бетонные укрепления. Эти позиции позволяют держать удар с фронта и защищают от охвата. Главная задача российских войск на этом направлении заключается в удержании сухопутного коридора в Крым. На оккупированных территориях продолжается зачистка.