Кто попадет в коалицию? ⟩ Юферева-Скуратовски исключает союз центристов и реформистов, остальные открещиваются от EKRE

Юрист и член Партии реформ Евгений Криштафович считает, что совершенно исключена коалиция Партии реформ и EKRE. «Иные варианты коалиции возможны», - отметил политик, но признался, что спекулировать сложно, так как результаты опросов показывают диаметрально разную картину.

«Да, это крайне неблагоприятная тенденция. С одной стороны, Институт общественного мнения и Norstat являются не вполне независимыми институтами, поэтому непосредственно перед выборами их результаты могут иметь признаки, так сказать, натравленной социологии», - объясняет Криштафович результаты опросов.

«Тем не менее, я очень хорошо понимаю, что либеральное и консервативное крыло идут ноздря в ноздрю. Поэтому каждому из сторонников этих направлений нужно мобилизовать свои силы как можно более активно», - сказал Криштафович.

Свежий опрос, проведенный по заказу НКО Ühiskonnauuringute Instituut и Norstat, показывает, что Партия реформ все еще опережает EKRE по итогам последних четырех недель. Однако основывающиеся на данных того же опроса подсчеты Postimees показывают, что EKRE все же обогнала Партию реформ как минимум по итогам прошлой недели.

По данным последнего исследования социологической службы Kantar Emor, реформистов поддержали 29% респондентов, центристов - 16%, «Ээсти 200» - 15,3%, а EKRE - всего 14,3%.

Исследование провела и фирма RAIT Faktum & Ariko: она не составляет рейтинги партий на постоянной основе, но традиционно проводит такое исследование прямо перед выборами. Согласно результатам их исследования, реформистов поддерживают 24%, EKRE - 22%, центристов - 17%.