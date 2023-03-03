Предвыборные рейтинги удивляют: по данным некоторых опросов, за последнюю неделю поддержка EKRE выросла, и партия, которая еще недавно значительно отставала от Партии реформ, теперь дышит ей спину, а где-то и опережает. Rus.Postimees решил спросить русскоязычных политиков об их предвыборных ощущениях: какая коалиция, по их мнению, сформируется вероятнее всего, а сотрудничество каких партий совершенно исключено?
Кто попадет в коалицию? ⟩ Юферева-Скуратовски исключает союз центристов и реформистов, остальные открещиваются от EKRE
Юрист и член Партии реформ Евгений Криштафович считает, что совершенно исключена коалиция Партии реформ и EKRE. «Иные варианты коалиции возможны», - отметил политик, но признался, что спекулировать сложно, так как результаты опросов показывают диаметрально разную картину.
«Да, это крайне неблагоприятная тенденция. С одной стороны, Институт общественного мнения и Norstat являются не вполне независимыми институтами, поэтому непосредственно перед выборами их результаты могут иметь признаки, так сказать, натравленной социологии», - объясняет Криштафович результаты опросов.
«Тем не менее, я очень хорошо понимаю, что либеральное и консервативное крыло идут ноздря в ноздрю. Поэтому каждому из сторонников этих направлений нужно мобилизовать свои силы как можно более активно», - сказал Криштафович.
Свежий опрос, проведенный по заказу НКО Ühiskonnauuringute Instituut и Norstat, показывает, что Партия реформ все еще опережает EKRE по итогам последних четырех недель. Однако основывающиеся на данных того же опроса подсчеты Postimees показывают, что EKRE все же обогнала Партию реформ как минимум по итогам прошлой недели.
По данным последнего исследования социологической службы Kantar Emor, реформистов поддержали 29% респондентов, центристов - 16%, «Ээсти 200» - 15,3%, а EKRE - всего 14,3%.
Исследование провела и фирма RAIT Faktum & Ariko: она не составляет рейтинги партий на постоянной основе, но традиционно проводит такое исследование прямо перед выборами. Согласно результатам их исследования, реформистов поддерживают 24%, EKRE - 22%, центристов - 17%.
Член Рийгикогу и председатель Кохтла-Ярвеского горсобрания Эдуард Одинец (Социал-демократическая партия) считает, что мы движемся к коалиции Партии реформ, социал-демократов и «Ээсти 200». По мнению Одинца, маловероятно, что коалицию сформируют EKRE, «Отечество» и Центристская партия, как это произошло в прошлые выборы.
«Также я думаю, что многие партии, в том числе и социал-демократы, исключают коалицию с EKRE, это сужает варианты возможных коалиций», - отмечает Одинец.
Что касается напряженных рейтингов, Одинец говорит, что это, скорее, исключения. «Очевидно, это зависит от того, как проводили опрос, какая была выборка и так далее. Все предыдущие рейтинги не показывали победу EKRE, я не верю в это», - сказал Одинец.
Депутат Рийгикогу от Центристской партии Мария Юферева-Скуратовски ответила, что совершенно искренне не знает, чем обернутся выборы, однако точно исключает коалицию реформистов и центристов: «Мне кажется, можно не надеяться на коалицию центристов и реформистов, потому что наше сотрудничество не удалось. После того, как они нас вышвырнули, я слабо себе это представляю. Не думаю, что в психологии реформистов что-то изменилось».
Юферева-Скуратовски сказала, что по поводу рейтингов не переживает. Скорее, она сосредоточена и напряжена, потому что результаты опросов очень разные: «Я просто не знаю, на какие рейтинги сейчас можно опираться. Такое огромное противоречие лишь дает понимание, что сейчас нельзя опереться ни на что».
Депутат Нарвского горсобрания Денис Ларченко тоже придерживается мнения, что с учетом постоянно меняющихся рейтингов прогнозировать развитие ситуации сложно.
«Буквально перед выборами все говорили, что вопроса о том, каких ценностей придерживается население Эстонии, - либеральных или более консервативных, - не будет. Сегодня, исходя из рейтингов, мы видим, что идет противостояние этих двух полярностей. Поэтому важно, чтобы люди действительно приходили голосовать», - призвал Ларченко.
Депутат также отметил, что сейчас в Нарве очень низкая явка - порядка двух с половиной тысяч человек. Однако он отметил, что все может измениться, так как традиционно жители Ида-Вирумаа ходят на избирательные участки в последний день выборов.
По мнению Ларченко, в Ида-Вирумаа шансы у всех практически равные.
«В этом году в Ида-Вирумаа очень много игроков. Если в 2019 году было противостояние между Катри Райк и Стальнухиным и их аудитория сильно разнилась, то сейчас у нас есть, к примеру, Айво Петерсон, Стальнухин, Евграфов. Для "Ээсти 200", которые сейчас являются новым игроком, конкурентами являются и реформисты, и социал-демократы», - подытожил Ларченко.