Костомаров постепенно выходит из комы и оправляется после микроинсульта

«Один микроинсульт у него действительно был, и он пока медленно выходит из медикаментозной комы, понемногу просыпается. Это небыстрый процесс. По остальным показателям на данный момент он в норме, но врачи внимательно следят за левой кистью — по ней есть определенные вопросы», — заявил источник.

Ранее медики оценивали шансы фигуриста на выживание в соотношении 50 на 50. Спортсмену очищали кровь, ожидая положительной реакции иммунитета, но в это время у спортсмена случился инсульт, на фоне которого сработали другие побочные действия.