Постановление подписано: зарплата водителей автобусов повысится

В соответствии с условиями соглашения, с 1 октября этого года ежемесячная минимальная зарплата водителей автобусов вырастет до 1300 евро, с 1 апреля 2024 года до 1 350 евро, а с 1 октября 2024 года до 1400 евро. В настоящее время минимальная месячная заработная плата для водителей автобусов, работающих полный рабочий день, составляет 1 250 евро, сообщили профсоюзы.

Также достигнута договоренность о новой минимальной ставке оплаты труда. Начиная с 1 февраля 2025 года она будет применяться для тех водителей автобусов, которые начнут ездить на автобусных маршрутах, действующих после заключения новых договоров о государственных закупках услуг. Целью соглашения является установление зарплаты на уровне средней зарплаты по Эстонии для водителей автобусов, работающих по новым договорам.

«Зарплаты должны расти. Я рад, что социальные партнеры в секторе автобусных перевозок нашли способ компенсировать повышение зарплаты водителей. Я рекомендую заключить подобные соглашения и в других секторах, начиная с социальных услуг и заканчивая торговлей», – сказал министр охраны здоровья и труда Пеэп Петерсон.