ЧЕ в Стамбуле: Выро установила личный рекорд и прошла в полуфинал

Утренняя программа соревнований завершена и стоит отметить мощные выступления в пятиборье, где бельгийская легкоатлетка Нафиссату Тиам сумела в трех видах набрать 3106 баллов. Она очень близка к мировому рекорду.

Отметки в 5000 баллов за всю историю достигали лишь три женщины. Мировой рекорд (5013) был установлен в марте 2012 года Натальей Добрынской. Причем украинка установила его здесь же – на стамбульском стадионе «Атакей».

Очень хорошие результаты показали также Адрианна Сулек и Ноор Видтс.

Наша эстонская легкоатлетка Ыйме Выро впервые выступает на взрослом чемпионате Европы и начала выступления с личного рекорда, который она установила на дистанции 60 метров – 7,31. Она завоевала третье место в квалификации и прошла в полуфинал.