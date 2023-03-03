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ЧЕ в Стамбуле: Выро установила личный рекорд и прошла в полуфинал

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ЧЕ в Стамбуле: Выро установила личный рекорд и прошла в полуфинал
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Ыилме Выро прекрасно дебютировала на чемпионате Европы.
Ыилме Выро прекрасно дебютировала на чемпионате Европы. Фото: Tairo Lutter

Второй день чемпионата Европы в помещении оказался успешным для эстонской дебютантки Ыилме Выро – в беге на 60 метров она установила личный рекорд и прошла в финал.

Утренняя программа соревнований завершена и стоит отметить мощные выступления в пятиборье, где бельгийская легкоатлетка Нафиссату Тиам сумела в трех видах набрать 3106 баллов. Она очень близка к мировому рекорду.

Отметки в 5000 баллов за всю историю достигали лишь три женщины. Мировой рекорд (5013) был установлен в марте 2012 года Натальей Добрынской. Причем украинка установила его здесь же – на стамбульском стадионе «Атакей».

Очень хорошие результаты показали также Адрианна Сулек и Ноор Видтс.

Наша эстонская легкоатлетка Ыйме Выро впервые выступает на взрослом чемпионате Европы и начала выступления с личного рекорда, который она установила на дистанции 60 метров – 7,31. Она завоевала третье место в квалификации и прошла в полуфинал.

Сегодня она выйдет на старт первого полуфинала – в 18.05. В финал пройдут две лучших бегуньи по результатам трех забегов плюс еще две девушки, победившие в сравнении времени.

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