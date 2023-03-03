ЧМ в Планице. Кристьян Ильвес продемонстрировал прекрасную форму в прыжках с большого трамплина

На сегодняшней тренировке перед двоеборьем на чемпионате мира в Планице двоеборцы смогли выполнить по три прыжка. В первом попытке Ильвес пролетел 124 метра, что дало ему девятое место в зачете. Во второй попытке он пролетел 131 м и стал третьим, а в третьей длина его прыжка составила 125,5 м – это также принесло ему третье место.