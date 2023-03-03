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ЧМ в Планице. Кристьян Ильвес продемонстрировал прекрасную форму в прыжках с большого трамплина

rus.postimees.ee
ЧМ в Планице. Кристьян Ильвес продемонстрировал прекрасную форму в прыжках с большого трамплина
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Кристьян Ильвес.
Кристьян Ильвес. Фото: Matthias Schrader

На сегодняшней тренировке перед двоеборьем на чемпионате мира в Планице двоеборцы смогли выполнить по три прыжка. В первом попытке Ильвес пролетел 124 метра, что дало ему девятое место в зачете. Во второй попытке он пролетел 131 м и стал третьим, а в третьей длина его прыжка составила 125,5 м – это также принесло ему третье место.

По сравнению с тренировкой, которая прошла в начале недели, это успех, потому что тогда лучшим результатом Ильвеса было пятое место.

В первом туре сегодняшней квалификации лучшим стал Ярл Магнус Риибер (135,5 м). Во второй и третьей попытках первое место было у Рета Ямамото (135 и 126,5 м).

Ильвес, который неделю назад занял шестое место в прыжках с малого трамплина, выйдет на старт соревнований по прыжкам с большого трамплина в субботу в 11.30. Лыжная гонка начнется в субботу в 16.00.

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