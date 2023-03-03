Врач: до 70% лыжников сборной Норвегии - астматики

Он сказал, что не может назвать точные цифры, но число астматиков остается за все эти годы примерно на одном уровне. Он добавил, что в этих цифрах нет ничего необычного, потому что в спортивных дисциплинах, требующих выносливости, у спортсменов часто диагностируют астму или проблемы с дыханием.

Из недавно опубликованного исследования явствует, что если здоровые спортсмены употребляют препараты для лечения астмы их показатели на длящихся 60-90 минут соревнованиях могут улучшиться на 2-3%. Такое исследование было проведено доктором Юргеном Штайнакером из Университетской клиники Ульма и финансировалось Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА).

«В соревновательных видах спорта эта разница играет огромную роль. Это победа или поражение», — сказал Штайнакер изданию Sportschau.

Норвежский врач скептично настроен к результатам исследования.