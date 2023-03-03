Врач национальной норвежской сборной Ове Феранген заявил, что примерно у 50-70% лыжников сборной диагностирована астма и они используют специальные препараты.
Врач: до 70% лыжников сборной Норвегии - астматики
Он сказал, что не может назвать точные цифры, но число астматиков остается за все эти годы примерно на одном уровне. Он добавил, что в этих цифрах нет ничего необычного, потому что в спортивных дисциплинах, требующих выносливости, у спортсменов часто диагностируют астму или проблемы с дыханием.
Из недавно опубликованного исследования явствует, что если здоровые спортсмены употребляют препараты для лечения астмы их показатели на длящихся 60-90 минут соревнованиях могут улучшиться на 2-3%. Такое исследование было проведено доктором Юргеном Штайнакером из Университетской клиники Ульма и финансировалось Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА).
«В соревновательных видах спорта эта разница играет огромную роль. Это победа или поражение», — сказал Штайнакер изданию Sportschau.
Норвежский врач скептично настроен к результатам исследования.
«Это многократно изучалось. Ранние исследования показали, что использование препаратов, предназначенных для лечения дыхательных путей у здоровых спортсменов, не влияет на их результаты», - сказал доктор.