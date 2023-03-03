Кандидат от EKRE о войне в Украине: это создание новой экономической среды на нейтральной территории

Среди прочего Брауэр утверждает: «Если бы Россия начала захватническую войну в Украине, эта война давно бы закончилась. Речь идет о создании новой экономической среды на нейтральной территории».

EKRE Riigikogu kandidaat Elvis Brauer: "Kui Venemaa peaks vallutussõda Ukrainas, siis see sõda oleks ammu läbi juba. Tegemist on neutraalsel territooriumil uue majanduskeskkonna loomisega."

Miks tuleb minna valima 1/2 pic.twitter.com/KNzZKHWAfv — Eva (@evateemad) March 2, 2023

Однопартиец Яак Мадисон назвал выступление Брауэра чушью, противоречащей позиции партии EKRE. «Если вкратце, то подобные разговоры - это чушь, которая совершенно не соответствует позиции партии. Наша однозначная позиция заключается в том, что Россия является страной-агрессором», - объяснил Мадисон корреспонденту Postimees.

Tuleb tunnistada, et Elvis Braueri jutt sellest, kuidas Venemaa ei pea vallutussõda, on üpris õudselt jama. Juhtub ka parimates peredes. — Jaak Madison 🇪🇪 (@JaakMadison) March 3, 2023

Урмас Паэт: такие высказывания особенно неприятны, из-за них становится стыдно

По словам депутата Европарламента от Партии реформ, эксперта по внешней политике Урмаса Паэта, Украина и украинский народ сейчас нуждаются во всесторонней поддержке, в том числе моральной. Поэтому когда кандидат в парламент дружественной Украине страны, то есть Эстонии, говорит вещи, оправдывающие агрессию России, становится особенно неприятно и стыдно.