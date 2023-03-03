Пт, 3.03.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

Кандидат от EKRE о войне в Украине: это создание новой экономической среды на нейтральной территории

Леннарт Кяэмер
, журналист
Кандидат от EKRE о войне в Украине: это создание новой экономической среды на нейтральной территории
Facebook Messenger LinkedIn Telegram Twitter
Comments
Элвис Брауэр.
Элвис Брауэр. Фото: Madis Veltman

В соцсетях распространилось видео, в котором кандидат в Рийгикогу Элвис Брауэр (EKRE) говорит нечто неслыханное даже с точки зрения членов своей партии.

Среди прочего Брауэр утверждает: «Если бы Россия начала захватническую войну в Украине, эта война давно бы закончилась. Речь идет о создании новой экономической среды на нейтральной территории».

Однопартиец Яак Мадисон назвал выступление Брауэра чушью, противоречащей позиции партии EKRE. «Если вкратце, то подобные разговоры - это чушь, которая совершенно не соответствует позиции партии. Наша однозначная позиция заключается в том, что Россия является страной-агрессором», - объяснил Мадисон корреспонденту Postimees.

Урмас Паэт: такие высказывания особенно неприятны, из-за них становится стыдно

По словам депутата Европарламента от Партии реформ, эксперта по внешней политике Урмаса Паэта, Украина и украинский народ сейчас нуждаются во всесторонней поддержке, в том числе моральной. Поэтому когда кандидат в парламент дружественной Украине страны, то есть Эстонии, говорит вещи, оправдывающие агрессию России, становится особенно неприятно и стыдно.

«Это плохо для нашего общества, но, конечно, и для Украины тоже. Ни одна уважающая свободу и права человека политическая партия не может оправдывать распространение нарративов государства-агрессора в своих рядах», - сказал Паэт.

Ключевые слова
Наверх