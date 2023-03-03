Кто победит? Ожидает ли центристов падение? Смотрите последние предвыборные рейтинги партий

Судя по последним результатам, почти трехмесячный тренд на падение поддержки избирателей Партии реформ остановился незадолго до выборов. Поддержка EKRE, находящейся на втором месте, снизилась на 1,8 процента по сравнению с результатами, опубликованными в начале этой недели. Поддержка Центристской партии существенно не изменилась по сравнению с началом недели, но за последние три недели она потеряла 1,8 процента своей поддержки. Успех Партии реформ над EKRE составляет 7,7 процентов, а успех EKRE над Центристской партией - 2,8 процента.