Согласно последним результатам рейтингов поддержки политических партий, подготовленных по заказу НКО Ühiskonnauuringute Instituut и Norstat, 28,6% граждан, имеющих право голоса, поддерживают Партию реформ, 20,9% - Консервативную народную партию Эстонии (EKRE) и 18,1% - Центристскую партию.
Кто победит? Ожидает ли центристов падение? Смотрите последние предвыборные рейтинги партий
Последние сводные результаты охватывают период с 7 февраля по 3 марта, когда в общей сложности было опрошено 4 000 граждан Эстонии, имеющих право голоса.
Судя по последним результатам, почти трехмесячный тренд на падение поддержки избирателей Партии реформ остановился незадолго до выборов. Поддержка EKRE, находящейся на втором месте, снизилась на 1,8 процента по сравнению с результатами, опубликованными в начале этой недели. Поддержка Центристской партии существенно не изменилась по сравнению с началом недели, но за последние три недели она потеряла 1,8 процента своей поддержки. Успех Партии реформ над EKRE составляет 7,7 процентов, а успех EKRE над Центристской партией - 2,8 процента.
За тройкой лидеров следуют «Ээсти 200» (11,2), «Отечество» (8,7) и Социал-демократическая партия (7,5). Поддержка «Ээсти 200» за неделю выборов увеличилась на 1,7 процента, поддержка «Отечества» и Социал-демократической партии существенно не изменилась.
В общей сложности 44,8 процента респондентов поддерживают коалиционную партию и 39 процентов - оппозиционную партию.
Если бы приведенные выше проценты поддержки были преобразованы в места в Рийгикогу, Партия реформ, вероятно, получила бы 33 места, EKRE - 23 места, Центристская партия - 19 мест, «Ээсти 200» - 11 мест, «Отечество» - 8 мест, а Социал-демократическая партия - 7 мест.