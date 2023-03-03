Результаты выборов в Рийгикогу станут известны в ночь на ближайший понедельник, в связи с чем в пятницу как в центре Тарту, так и вблизи избирательных участков представители различных партий все еще занимались сбором последних заблудших голосов.
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Галерея ⟩ Финишная прямая уличных кампаний партий: конфет еще хватает, а отражатели закончились
Финишная прямая уличных кампаний партий: конфет еще хватает, а отражатели закончились
В конце рабочей неделе у торговых центров Kaubamaja и Kvartal были установлены палатки нескольких партий, в которых предлагались различные предвыборные сувениры с изображениями политиков и логотипами партий.
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