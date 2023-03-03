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Галерея ⟩ Финишная прямая уличных кампаний партий: конфет еще хватает, а отражатели закончились

Йенс Раавик Силле Аннук
Финишная прямая уличных кампаний партий: конфет еще хватает, а отражатели закончились
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Фото: Sille Annuk

Результаты выборов в Рийгикогу станут известны в ночь на ближайший понедельник, в связи с чем в пятницу как в центре Тарту, так и вблизи избирательных участков представители различных партий все еще занимались сбором последних заблудших голосов.

В конце рабочей неделе у торговых центров Kaubamaja и Kvartal были установлены палатки нескольких партий, в которых предлагались различные предвыборные сувениры с изображениями политиков и логотипами партий.

В целом тартусцы не брезгуют бесплатными вещами: это подтверждает тот факт, что в палатке социал-демократов сегодня не было ни одного отражателя. В качестве компенсации кандидаты предлагали спрятанные от людских глаз под прилавком коробки с конфетами. Точно неизвестно, сколько отражателей раздали социал-демократы в этом году, так как часть заказанных для прошлых выборов сувениров, не относящихся к конкретному кандидату, тоже использовалась. 

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