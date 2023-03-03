Галерея ⟩ Финишная прямая уличных кампаний партий: конфет еще хватает, а отражатели закончились

В конце рабочей неделе у торговых центров Kaubamaja и Kvartal были установлены палатки нескольких партий, в которых предлагались различные предвыборные сувениры с изображениями политиков и логотипами партий.

В целом тартусцы не брезгуют бесплатными вещами: это подтверждает тот факт, что в палатке социал-демократов сегодня не было ни одного отражателя. В качестве компенсации кандидаты предлагали спрятанные от людских глаз под прилавком коробки с конфетами. Точно неизвестно, сколько отражателей раздали социал-демократы в этом году, так как часть заказанных для прошлых выборов сувениров, не относящихся к конкретному кандидату, тоже использовалась.