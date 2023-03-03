В Купянске объявлена эвакуация детей и инвалидов – к городу приближаются российские войска

Эвакуация из Купянска. Фото: Anadolu Agency via Getty Images

Власти Харьковской области объявили частичную эвакуацию мирных жителей Купянска - города, освобожденного украинской армией прошлой осенью. К городу снова приближается линия фронта, и власти опасаются, что россияне могут попытаться снова захватить Купянск.

Эвакуировать в первую очередь предполагается семьи с детьми и инвалидов.

По данным Харьковской областной военной администрации, в городе и окрестностях сейчас живут 812 детей и 724 человека с инвалидностью, 140 из которых - маломобильные. Для остального населения эвакуация необязательна.

Власти обещают, что эвакуирующимся будет предоставлена гуманитарная и медицинская помощь, а также жилье и продовольствие в пункте назначения.

Призывы покинуть город обращены и к другим слоям населения.

До войны в Купянске жило около 25 тысяч человек.

Стратегически важный хаб

Купянск был оккупирован российскими войсками в самом начале войны. В сентябре прошлого года в ходе стремительного контрнаступления ВСУ город был возвращен под украинский контроль.

Купянск расположен на северо-востоке Украины и был важным железнодорожным узлом.

Карта. Фото: BBC

В настоящий момент город подвергается постоянным обстрелам со стороны российских позиций.