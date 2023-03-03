В Австрии на горнолыжном курорте пострадал мужчина из Эстонии

Несчастье произошло на горнолыжном курорте Обергугль, где 69-летний мужчина из Эстонии при спуске с горы вылетел с трассы и врезался в мачту снежной пушки, пишет Tiroler Tageszeitung.

Несмотря на то, что в целях безопасности мачта была покрыта мягкой набивкой, ребра лыжника все же пострадали.