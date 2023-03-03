В четверг на горнолыжном склоне в австрийском Тироле при наезде на мачту снежной пушки пострадал лыжник из Эстонии, которого вертолет спасателей доставил в больницу.
В Австрии на горнолыжном курорте пострадал мужчина из Эстонии
В Австрии на горнолыжном курорте пострадал мужчина из Эстонии
Несчастье произошло на горнолыжном курорте Обергугль, где 69-летний мужчина из Эстонии при спуске с горы вылетел с трассы и врезался в мачту снежной пушки, пишет Tiroler Tageszeitung.
Несмотря на то, что в целях безопасности мачта была покрыта мягкой набивкой, ребра лыжника все же пострадали.
Вертолет спасательной службы C5 доставил человека из Эстонии в больницу в Цамсе.
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