На металлургическом заводе произошло возгорание

В 15:33 в Центр тревоги поступило сообщение о возгорании воздушного фильтра в производственном здании по адресу Пярнуское шоссе, 50, в Синди, волость Тори. На месте выяснилось, что загорелась фильтрующая система металлорежущего станка, который рабочие пытались потушить самостоятельно ручными огнетушителями.

На происшествие, получившее третий уровень опасности, отреагировали моментально и большим количеством спасательных групп. Спасательная команда из Пярну, прибывшая первой на место происшествия, снизила уровень угрозы, а команды, направившиеся было из Аре, Килинги-Нымме, Хяэдемеэс, Пярну-Яагупи и Вяндра, вернулись обратно.

На месте остались две спасательные машины из Пярну и полевой водитель. Спасатели сняли все фильтры системы и потушили пожар с помощью воды. Оборудование проверили тепловизионной камерой, опасности не было.

Спасательную операцию завершили в 16:02.

Здание металлургического завода в Синди. Фото: Merle Rallmann