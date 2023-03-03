Пт, 3.03.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

На металлургическом заводе произошло возгорание

На металлургическом заводе произошло возгорание
Facebook Messenger LinkedIn Telegram Twitter
Comments
Спасатели Пярну отреагировали на вызов молниеносно.
Спасатели Пярну отреагировали на вызов молниеносно. Фото: Madis Sinivee

В пятницу, 3 марта, после обеда в Центр тревоги поступило сообщение о возгорании на предприятии, расположенном в Синди.

В 15:33 в Центр тревоги поступило сообщение о возгорании воздушного фильтра в производственном здании по адресу Пярнуское шоссе, 50, в Синди, волость Тори. На месте выяснилось, что загорелась фильтрующая система металлорежущего станка, который рабочие пытались потушить самостоятельно ручными огнетушителями.

На происшествие, получившее третий уровень опасности, отреагировали моментально и большим количеством спасательных групп. Спасательная команда из Пярну, прибывшая первой на место происшествия, снизила уровень угрозы, а команды, направившиеся было из Аре, Килинги-Нымме, Хяэдемеэс, Пярну-Яагупи и Вяндра, вернулись обратно.

На месте остались две спасательные машины из Пярну и полевой водитель. Спасатели сняли все фильтры системы и потушили пожар с помощью воды. Оборудование проверили тепловизионной камерой, опасности не было.

Спасательную операцию завершили в 16:02.

Здание металлургического завода в Синди.
Здание металлургического завода в Синди. Фото: Merle Rallmann

По адресу Пярнуское шоссе, 50 в Синди находится металлургия PlasmaPro. Это сертифицированное предприятие, предлагающее лазерную, плазменную, газовую резку и резку круглых труб из листового металла. Представитель компании Тийт Талвару в настоящее время не находится в Эстонии и не знал об инциденте.

Ключевые слова
Наверх