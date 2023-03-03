Об этом и не только — в тележурнале «Новости в 7» на Канале7. Каждый рабочий день в 19:00 ведущие программы Дмитрий Кукушкин и Майя Виленчик, и наши корреспонденты знакомят страну с важной и интересной информацией из разных уголков Эстонии и из-за рубежа.
«Новости в 7» за 3 марта: о вспышке птичьего гриппа в Рапламаа, какие ограничения для сдачи крови существуют в Эстонии и про танцевальную Олимпиаду в Эльва
Сегодня в выпуске:
- Минобороны на традиционной пятничной пресс-конференции поделилось последними данными по обстановке в Украине, а также комментарием на тему вчерашней диверсии в Брянской области. Подробности - в материале нашего корреспондента.
- Короткие новости: о колибактериях в Люганузе, сдаче академического теста Тартуского университета и вспышке птичьего гриппа в Рапламаа.
- Донорство помогает не только тем, кто нуждается в переливании, но и приносит пользу тем, кто кровь сдает. Какие ограничения для сдачи крови существуют в Эстонии - выясняла наша съёмочная группа.
- В Йыхви и Силламяэ прошли традиционные профессиональные соревнования будущих сварщиков Viru Welder. Кто ещё принимал участие в соревнованиях, и остались ли судьи довольны работой мастеров - в сюжете нашей съёмочной группы.
- Мировые новости: о пожаре в гонконгском строящемся небоскребе, закупке газа Евросоюзом и какую тайну пирамиды Хеопса раскрыли немецкие учёные.
- Танцевальная Олимпиада отгремела на этой неделе в Южной Эстонии. 1700 участников соревновались в 22 различных стилях. О победителях и участниках, взлётах и падениях - в материале нашего специального корреспондента.
Эти и другие новости в выпуске информационного журнала «Новости в 7» на «Канале 7» за 3 марта.