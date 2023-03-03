«Новости в 7» за 3 марта: о вспышке птичьего гриппа в Рапламаа, какие ограничения для сдачи крови существуют в Эстонии и про танцевальную Олимпиаду в Эльва

Сегодня в выпуске:

- Минобороны на традиционной пятничной пресс-конференции поделилось последними данными по обстановке в Украине, а также комментарием на тему вчерашней диверсии в Брянской области. Подробности - в материале нашего корреспондента.

- Короткие новости: о колибактериях в Люганузе, сдаче академического теста Тартуского университета и вспышке птичьего гриппа в Рапламаа.

- Донорство помогает не только тем, кто нуждается в переливании, но и приносит пользу тем, кто кровь сдает. Какие ограничения для сдачи крови существуют в Эстонии - выясняла наша съёмочная группа.

- В Йыхви и Силламяэ прошли традиционные профессиональные соревнования будущих сварщиков Viru Welder. Кто ещё принимал участие в соревнованиях, и остались ли судьи довольны работой мастеров - в сюжете нашей съёмочной группы.

- Мировые новости: о пожаре в гонконгском строящемся небоскребе, закупке газа Евросоюзом и какую тайну пирамиды Хеопса раскрыли немецкие учёные.

- Танцевальная Олимпиада отгремела на этой неделе в Южной Эстонии. 1700 участников соревновались в 22 различных стилях. О победителях и участниках, взлётах и падениях - в материале нашего специального корреспондента.