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Россия хочет законсервировать газопроводы «Северный поток»

Deutsche Welle
Россия хочет законсервировать газопроводы «Северный поток»
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Газопровод «Северный поток».
Газопровод «Северный поток». Фото: guteksk7/ Shutterstock

По информации инсайдеров, трубы СП должны быть сохранены в таком состоянии, которое сделает возможным функционирование газопроводов в более поздние сроки. В РФ не исключают, что Запад еще вернется к российскому газу.

Россия хочет законсервировать газопроводы «Северный поток» на дне Балтийского моря, которые были повреждены в результате взрывов, и не будет ремонтировать их в обозримом будущем. Об этом в пятницу, 3 марта, сообщило агентство Reuters со ссылкой на инсайдеров. Российское правительство в ближайшее время не ожидает улучшения отношений с Западом, которое могло бы привести к тому, что трубы снова станут востребованы, рассказали Reuters два человека, знакомых с ситуацией.

Другой информированный источник в России даже сказал, что правительство считает проект «похороненным». Два других инсайдера, в свою очередь, заявили, что трубы должны быть сохранены в таком состоянии, которое сделает возможным функционирование газопроводов в более поздние сроки. Они должны быть законсервированы, сказал еще один человек, знакомый с процессом. Это, вероятно, означает герметизацию поврежденных труб, чтобы защитить их от вод Балтийского моря. Если сжиженный природный газ (СПГ), используемый в качестве заменителя российского газа, станет слишком дорогим, то в один прекрасный день может снова возникнуть потребность в голубом топливе из России, сказал он.

Компании-операторы «Северного потока - 1» и «Северного потока - 2» не захотели давать комментарии Reuters. В немецком энергетическом концерне E.ON, владеющем долей в «Северном потоке - 1», заявили: «Насколько нам как миноритарному акционеру известно, никакого решения ни за, ни против восстановления трубопровода принято не было».

Авария на газопроводах «Северный поток»

Россия перекачивала газ из Сибири в Германию и другие европейские страны по газопроводу «Северный поток - 1», пока поставки не были прекращены после нападения на Украину. По этой же причине фактически полностью построенный газопровод «Северный поток - 2» так и не был введен в эксплуатацию. В ночь на 26 сентября 2022 года в исключительной экономической зоне Дании и в шведской исключительной зоне были обнаружены утечки на трех из четырех веток газопроводов «Северный поток». Одновременно сейсмические станции зафиксировали взрывы в местах утечек.

В ноябре 2022 года шведские следователи заявили, что в районе взрывов на дне Балтийского моря были найдены следы взрывчатки и «посторонних предметов». Западные страны поначалу обвинили Россию в подрыве газопроводов с целью «газового шантажа». Позже немецкая сторона заявила, что доказательств причастности России к этой диверсии нет. В свою очередь, Москва утверждает, что в аварии на «Северных потоках» были заинтересованы США и их союзники, а президент РФ традиционно обвинил в диверсии «англосаксов».

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