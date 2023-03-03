Россия хочет законсервировать газопроводы «Северный поток» на дне Балтийского моря, которые были повреждены в результате взрывов, и не будет ремонтировать их в обозримом будущем. Об этом в пятницу, 3 марта, сообщило агентство Reuters со ссылкой на инсайдеров. Российское правительство в ближайшее время не ожидает улучшения отношений с Западом, которое могло бы привести к тому, что трубы снова станут востребованы, рассказали Reuters два человека, знакомых с ситуацией.

Другой информированный источник в России даже сказал, что правительство считает проект «похороненным». Два других инсайдера, в свою очередь, заявили, что трубы должны быть сохранены в таком состоянии, которое сделает возможным функционирование газопроводов в более поздние сроки. Они должны быть законсервированы, сказал еще один человек, знакомый с процессом. Это, вероятно, означает герметизацию поврежденных труб, чтобы защитить их от вод Балтийского моря. Если сжиженный природный газ (СПГ), используемый в качестве заменителя российского газа, станет слишком дорогим, то в один прекрасный день может снова возникнуть потребность в голубом топливе из России, сказал он.