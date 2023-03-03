Как сообщили на официальной странице администрации Гаринского городского округа в соцсетях, 11 февраля в поселке Горный состоялись похороны 33-летнего Руслана Вахрушева, погибшего 2 декабря прошлого года в ходе войны с Украиной на территории Луганской области.
Зарубил тестя и уехал на войну: недолгая история жизни наемника ЧВК «Вагнер» Руслана Вахрушева
По данным администрации, Руслан Леонидович родился 30 июля 1989 года в поселке Горный Гаринского района Свердловской области. Здесь же, согласно приговору Серовского районного суда, он совершил жестокое убийство своего тестя.
В среду, 27 июня 2018 года, на лавочке у забора частного дома в поселке собрались молодые люди. Они выпивали: праздновали российский день молодежи. В шумной компании были и Руслан со своей сожительницей. Чем больше пили, тем острее становились эмоции. В какой-то момент Руслан приревновал даму сердца к одному из гостей и потребовал, чтобы она ушла вместе с Русланом домой. Но девушка кокетливо отказалась. Тогда Вахрушев пригрозил своей сожительнице, что сейчас зайдет в дом и ударит топором ее отца. Но она Руслану не поверила, решив, что эти слова - шутка, чтобы ее напугать. В суде Вахрушев говорил, что они с сожительницей жили в доме ее отца с мая 2018 года. Тесть выпивал, часто их материл.
Зайдя за ограду, Руслан увидел на лавке топор, взял его и вошел в дом. Тесть сидел на табуретке у телевизора, не отрывая взгляда от экрана. Он слышал, что кто-то вошел, но внимания не обратил. Вахрушев неторопливо подошел к нему сзади и ударил топором по шее.
Тесть успел увидеть Руслана, стоявшего у дивана с окровавленным топором в руке. Руслан молча смотрел. Потом помог упавшему и истекающему кровью тестю лечь на диван и вышел.
Столкнувшись с подругой жены, которая пришла посмотреть, не натворил ли парень чего, Вахрушев спокойно сказал, что ударил топором тестя.
На вызов приехали и скорая помощь, и полиция. Врачи увезли раненого мужчину в больницу, но спасти его не удалось. Полиция забрала Вахрушева, аккуратно вытершего топор от крови и сидевшего в ожидании своей участи.
В суде Вахрушев вину признал полностью. Объяснить свой поступок так и не смог. Предположил, что может обиделся на тестя, так как тот его месяц назад сильно обматерил. Суд приговорил Руслана Вахрушева к лишению свободы на восемь лет с отбыванием в колонии строгого режима.
В октябре ряд телеграм-каналов сообщили, что по колониям в Свердловской области ездят «вагнеровцы» и вербуют заключенных на войну. На момент вербовки Вахрушев отсидел ровно половину срока наказания.