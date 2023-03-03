Зарубил тестя и уехал на войну: недолгая история жизни наемника ЧВК «Вагнер» Руслана Вахрушева

В среду, 27 июня 2018 года, на лавочке у забора частного дома в поселке собрались молодые люди. Они выпивали: праздновали российский день молодежи. В шумной компании были и Руслан со своей сожительницей. Чем больше пили, тем острее становились эмоции. В какой-то момент Руслан приревновал даму сердца к одному из гостей и потребовал, чтобы она ушла вместе с Русланом домой. Но девушка кокетливо отказалась. Тогда Вахрушев пригрозил своей сожительнице, что сейчас зайдет в дом и ударит топором ее отца. Но она Руслану не поверила, решив, что эти слова - шутка, чтобы ее напугать. В суде Вахрушев говорил, что они с сожительницей жили в доме ее отца с мая 2018 года. Тесть выпивал, часто их материл.