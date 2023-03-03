Члены Центристской партии в Ида-Вирумаа хотят помешать переходу обучения на эстонский язык

«Не устанавливать единого срока графика перехода для всех школ в стране.»

«В каждой школе, где сохраняется частичное русскоязычное обучение, необходимо четко указать, по какой методике осуществляется полиязычное обучение.»

«Мы сохраним частичное русскоязычное образование, в том виде, в котором оно существует сейчас. Мы поддерживаем программы языкового погружения и "Эстоноязычный учитель в каждом классе!".»

«Это не означает "оставить русскоязычных студентов без будущего", как утверждают сторонники принятия закона. Языковое погружение, улучшение преподавания эстонского языка, мотивация учителей зарплатой - все это часть позитивной программы Центристской партии.»