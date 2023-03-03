В письме, направленном днем в пятницу, 3 марта, учителям русскоязычных школ, кандидаты от Центристской партии Ида-Вирумаа изложили свои предвыборные обещания, среди которых присутствует и обещание помешать плану правительства относительно перехода обучения на эстоноязычное образование.
Члены Центристской партии в Ида-Вирумаа хотят помешать переходу обучения на эстонский язык
В предвыборной кампании кандидаты партии объясняют, что они за то, чтобы позволить попечительскому совету каждой школы самостоятельно выбирать язык обучения. Помимо этого, они выступают за сохранение языкового погружения.
Центристы обещают организовать систему русскоязычных школ иначе
В своей программе кандидаты подробно обсуждают свое видение русскоязычной школы.
«Наше видение подходящего решения выражено в поправках, которые предложили наши однопартийцы к закону (уходящий состав парламента не принял ни одну из них):»
- «Не устанавливать единого срока графика перехода для всех школ в стране.»
«В каждой школе, где сохраняется частичное русскоязычное обучение, необходимо четко указать, по какой методике осуществляется полиязычное обучение.»
«Мы сохраним частичное русскоязычное образование, в том виде, в котором оно существует сейчас. Мы поддерживаем программы языкового погружения и "Эстоноязычный учитель в каждом классе!".»
«Это не означает "оставить русскоязычных студентов без будущего", как утверждают сторонники принятия закона. Языковое погружение, улучшение преподавания эстонского языка, мотивация учителей зарплатой - все это часть позитивной программы Центристской партии.»
«Язык обучения в отдельных классах основной школы или гимназии может быть изменен по предложению попечительского совета школы и в зависимости от соответствующего решения местного самоуправления (в случае муниципальных школ) и министра (в случае государственных школ).»