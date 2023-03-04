Галерея ⟩ Ласна смотрится классно: как мягкий подход преображает жесткий район

15-минутный город (15 minute city) – градостроительное понятие, которое закрепилось в период пандемии COVID-19. В апреле 2020 года свыше 400 архитекторов, урбанистов и ученых из стран Средиземноморья подписали открытое письмо мэру Барселоны Аде Колао. Специалисты требовали от городских властей конкретных мер отказа от «маятниковой мобильности», когда люди ранним утром едут на работу из дальних пригородов и потом к ночи возвращаются домой.

Жители 15-минутного города живут недалеко от работы и элементов инфраструктуры – детских садов, школ, магазинов и зон отдыха. Кроме реформы мобильности, «манифест реорганизации города после ковида» предусматривал интервенцию природы в город (не только «культурные» парки, но и поля, огороды, мелколесье), декоммерциализацию жилья (программы помощи арендаторам, на которых наживается застройщик) и в целом - торможение роста мегаполисов.

По материалам блога архитектора Массимо Паолини.