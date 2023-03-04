В пятницу, 3 марта, поздно вечером в столичном районе Мустамяэ произошло ДТП, в котором пострадал пешеход.
В Таллинне автомобиль сбил на пешеходном переходе 69-летнюю женщину
В Таллинне автомобиль сбил на пешеходном переходе 69-летнюю женщину
Как сообщили в полиции, ДТП инцидент имел место около 20.20 у дома номер 118 по Вильде-теэ. Volkswagen Golf, которым управлял 28-летний мужчина, сбил переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу 69-летнюю женщину.
Скорая помощь доставила пешехода в Северо-Эстонскую региональную больницу.
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