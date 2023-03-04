ФОТО ⟩ Пение птиц и тишина! В пригороде Таллинна продается дом для большой семьи

Этот дом площадью 556 м2 - построенная в 1900 году бывшая надворная постройка мызы Алавере, которая находится примерно в 35 минутах езды от Таллинна.

Фото: KV.EE

На первом этаже находятся прихожая, баня, туалет, различные подсобные и технические помещения и гараж. На втором этаже расположены кухня, гостиная, столовая, игровая, три спальни, к одной из которых примыкает отдельная ванная комната с туалетом. Из кухни и игровой комнаты можно выйти на балкон.

Фото: KV.EE

В доме отопление ионного типа. Также имеются камины. Расходы на содержание здания вполне разумны, учитывая его размер. Имеется и земельный участок: недвижимость площадью 5037 м2.

Фото: KV.EE