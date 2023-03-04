На шоссе столкнулись легковушка и фургон: один человек в больнице

Авария произошла на шоссе Моэ – Ныммкюла на перекрестке Сакси. Женщина, которая была за рулем легкового автомобиля, выехала на главную дорогу перед фургоном, направлявшимся в Ныммкюла. Водителя фургона доставили в больницу для проверки здоровья.