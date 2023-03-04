На шоссе столкнулись легковушка и фургон: один человек в больнице
На шоссе столкнулись легковушка и фургон: один человек в больнице
Авария произошла на шоссе Моэ – Ныммкюла на перекрестке Сакси. Женщина, которая была за рулем легкового автомобиля, выехала на главную дорогу перед фургоном, направлявшимся в Ныммкюла. Водителя фургона доставили в больницу для проверки здоровья.
Дорожные условия на месте происшествия были зимними, и, возможно, ДТП произошло из-за скользкого дорожного покрытия. «Неправильная скорость и неправильная техника вождения, – прокомментировал полицейский поведение водителя Audi. – Оба водителя были трезвыми и имели действующие водительские права».