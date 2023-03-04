Этот день, неделю назад, был радостным для тех, кто выступает за пристройку к театру «Эстония», хочет водрузить крышу на руины монастыря святой Биргитты или застроить домами улицу Харью. Борис Дубовик, многолетний руководитель отдела охраны памятников старины Таллиннского департамента городского планирования, который помешал бы всем подобным планам, покинул свой пост.

Увольнение было обставлено как уход на пенсию на основании заявления Дубовика, но тот не скрывает, что написал его не добровольно. В увольнении занимающего высокий пост чиновника под давлением политиков нет ничего необычного, по крайней мере, в таллиннской городской управе. Много лет назад по инициативе тогдашнего городского секретаря была создана подвергавшаяся критике система, по которой чиновникам, покидающим свои посты по собственному желанию, выплачивалось выходное пособие в размере до шести окладов. Основанием для создания подобного порядка было мнение, что иначе способные люди просто не пришли бы работать в городскую управу. На начальников отделов это не распространяется, поэтому Дубовик такой компенсации не получит.