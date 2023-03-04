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ВИДЕО ⟩ Обещал сжечь эту хибару: владелец сгоревшего отеля подозревает в поджоге бармена

Kuuuurija
Обещал сжечь эту хибару: владелец сгоревшего отеля подозревает в поджоге бармена
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Фото: Elu24 kollaaž

В сегодняшней передаче Kuuuurija мы поговорим с человеком, который лишился дела всей своей жизни, а затем надеялся добиться справедливости в суде. Добиться ее у него не вышло, однако он не может оставить свою историю нерассказанной.

Мадис Мутсо – уроженец Тарту, учившийся на строительного инженера. В 1990-х годах он взял кредит в банке и перестроил советскую базу отдыха в Отепя в отель Bernhard. Расчитанный на 72 гостя отель находился в самом центре Отепя и работал до тех пор, пока семь лет назад, 26 января, не сгорел дотла.

Фото, видео: пожар уничтожил отель в Отепя

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