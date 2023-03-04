ВИДЕО ⟩ Обещал сжечь эту хибару: владелец сгоревшего отеля подозревает в поджоге бармена

Мадис Мутсо – уроженец Тарту, учившийся на строительного инженера. В 1990-х годах он взял кредит в банке и перестроил советскую базу отдыха в Отепя в отель Bernhard. Расчитанный на 72 гостя отель находился в самом центре Отепя и работал до тех пор, пока семь лет назад, 26 января, не сгорел дотла.