Дело о коррупции в Tallinna Linnatranspordi AS: осужденные избавляются от роскошных машин

Теперь они ищут способы быстро расплатиться с долгами, и для этих целей на продажу выставлен один из самых известных роскошных автомобилей.

На портале по продаже автомобилей auto24.ee за 75 000 евро выставлен роскошный внедорожник Mercedes-Benz GLS 63. Это один из самых нашумевших автомобилей в Эстонии, принадлежавший Яанусу Винку, получившему известность в связи со взяточничеством в Tallinna Linnatransporti AS.

Ранее на автомобиле был установлен легендарный номерной знак 666 TAK, который, как сообщает Eesti Ekspress , также привлек внимание криминальной полиции. Сегодня у автомобиля сменился номерной знак, а в объявлении о продаже указано, что это автомобиль попал в аварию и был восстановлен.

Автомобиль был временно снят с учета в 2018 году, но в январе этого года машину снова поставили на учет и установили на него новый номерной знак. Согласно номеру телефона, указанному на портале auto24, продавцом является Каспар Кеэльманн.

Коррупционный скандал в Tallinna Linnatranspordi AS

В центре уголовного производства находились поставки на закупку использованных автобусов АО AS Tallinna Linnatransport с 2012 до весны 2018 года, когда были задержаны четыре руководящих работника AS Tallinna Linnatransport.

Тогдашнего директора службы автобусного движения Андреса Херкеля, руководителя автобусных ремонтных мастерских Ханнеса Эрбсена и заместителя руководителя Яануса Винка обвинялись в нарушении требований проведения государственных поставок в случае особо крупной стоимости поставок.

Эрбcен обвинялся и в неоднократном получении взятки. Винк обвинялся в неоднократном получении взятки в крупном размере, также в незаконном обороте боеприпасов, поскольку при обысках у него дома и на месте работы были найдены патроны. Бывшего работника AS Tallinna Linnatransport Тармо Силлайые обвиняли в оказании пособничества получению взятки.

«Согласно обвинению, Винк обеспечивал определенным коммерческим товариществам преимущество на поставку как использованных автобусов, так и услуг по ремонту и товаров. А именно, имея на своей должности детальный обзор необходимых AS Tallinna Linnatransport запчастей, покрасочных работ и только объявляемых поставок использованных автобусов и прочей техники, до составления условий поставки и объявления извещения о поставке он искал подходящие использованные транспортные средства и организовывал заказ запчастей у определенных коммерческих товариществ.

Таким образом была обеспечена регулярная закупка товаров и услуг у этих коммерческих товариществ, также взамен руководитель коммерческих товариществ Каспар Кеэльманн с согласия двух других членов правления и пайщика давал за счет имущества предприятий Яанусу Винку взятку, в том числе и через принадлежащее последнему коммерческое товарищество», - пояснила руководившая уголовным производством прокурор по особым делам Леэлет Кивиоя.

Установленный в ходе уголовного производства криминальный доход, то есть полученная в качестве взятки сумма оценочно достигает более двух миллионов евро. «В ходе масштабного расследования было проработано много материалов, из которых показалась долгосрочная и продуманная коррупционная деятельность. В ходе производства выяснилось, насколько неполными были бумаги, что упрощало длившееся годами проведение масштабных мошенничеств с поставками. Отсутствие мер контроля внутри учреждения в целом усложняло выяснение размера коррупционной деятельности и причиненного позже учреждению ущерба», - прокомментировала прокурор.

В рамках уголовного производства было арестовано большое количество имущества подозреваемых и связанных с ними предприятий, в числе прочего расположенные в Таллинне и Харьюском уезде недвижимость, автомобили, мотоциклы, квадроциклы, лодки и украшения.

Производство вела Пыхьяская окружная прокуратура и проводило бюро по борьбе с коррупционными преступлениями Центральной криминальной полиции.

Согласно соглашению о вынесении приговора, ключевая фигура дела, Яанус Винк, приговорен к трем годам девяти месяцам и шести дням условно с пятилетним испытательным сроком. Предприятие Arvika OÜ приговорено к денежному штрафу в размере 20 тысяч евро условно с испытательным сроком на три года.

Каспар Кеэльманн приговорен к тюремному заключению с отсрочкой исполнения на два года, 11 месяцев и 28 дней с испытательным сроком на три года, предприятие KTK TEHNIKA OÜ приговорено к денежному штрафу в размере 15 тысяч евро с трехлетним испытательным сроком. Ханнес Эрбсен получил условный тюремный срок в один год, 11 месяцев и 28 дней с испытательным сроком в два года.

Осенью прошлого года Харьюский уездный суд утвердил соглашения о наказании по делу о коррупции в руководстве предприятием Tallinna Linnatranspordi AS и приговорил осужденных к выплате более 500 тысяч евро.

Согласно соглашению о вынесении приговора, ключевая фигура дела, Яанус Винк, был приговорен к трем годам девяти месяцам и шести дням условно с пятилетним испытательным сроком. Предприятие Arvika OÜ было приговорено к денежному штрафу в размере 20 тысяч евро условно с испытательным сроком на три года.

Каспар Кеэльманн был приговорен к тюремному заключению с отсрочкой исполнения на два года, 11 месяцев и 28 дней с испытательным сроком на три года, предприятие KTK TEHNIKA OÜ приговорено к денежному штрафу в размере 15 тысяч евро с трехлетним испытательным сроком. Ханнес Эрбсен получил условный тюремный срок в один год, 11 месяцев и 28 дней с испытательным сроком в два года.

Суд солидарно обязал Яануса Винка, предприятия Arvika OÜ, KTK Tehnika OÜ, Ханнеса Эрбсена и Каспара Кеэльманна выплатить гражданский иск в размере 525 тысяч евро в пользу потерпевшего, предприятия AS Tallinna Linnatransport, который должен быть выплачен в течение одного года со дня вступления в силу решения.

Суд оставил девять арестованных объектов, принадлежащих Винку, под арестом до полной компенсации по гражданскому иску. Кроме того, имущество других сторон оставалось под арестом до возмещения ущерба по гражданскому иску.