По западу страны дали штормовое предупреждение второй степени

По островам также дали предупреждение второй степени о метели. Идут снег и мокрый снег, ветер северо-западный порывами до 27 м/с. Из-за мокрого снега деревья и ветки могут ломаться и падать на дороги, условия на дорогах сложные.

В уездах Пярну, Харью и Ляэне порывы ветра достигают в целом 15 м/с, но на побережье возможны и порывы до 25 м/с. Идут снег и мокрый снег, метели. Условия на дорогах сложные, на дороги могут падать деревья и ветки.