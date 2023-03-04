Агентство окружающей среды дало по западным островам, уездам Пярну, Харью и Ляэне штормовое предупреждение второй степени.
По западу страны дали штормовое предупреждение второй степени
По западу страны дали штормовое предупреждение второй степени
По островам также дали предупреждение второй степени о метели. Идут снег и мокрый снег, ветер северо-западный порывами до 27 м/с. Из-за мокрого снега деревья и ветки могут ломаться и падать на дороги, условия на дорогах сложные.
В уездах Пярну, Харью и Ляэне порывы ветра достигают в целом 15 м/с, но на побережье возможны и порывы до 25 м/с. Идут снег и мокрый снег, метели. Условия на дорогах сложные, на дороги могут падать деревья и ветки.
Агентство окружающей среды дало предупреждение первой степени о ветре и метели по обоим уездам Виру, а также уездам Рапла, Ярва, Йыгева, Вильянди и Валга. Погода в пределах нормы только на юго-востоке страны, в уездах Тарту, Пыльва и Выру.