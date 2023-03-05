Консультант Диабетической школы: очень важно, чтобы люди, страдающие диабетом могли делиться своим опытом и получать поддержку

«Когда заболел мой ребенок, у меня возникла большая необходимость в общении на эту тему, поговорить, спросить совета - поделилась Татьяна. - И благодаря тому, что я такой общительный человек, у нас создалась большая группа и сейчас уже существует сообщество, единственное в Эстонии, которое занимается как детским диабетом, так и взрослыми людьми. Это Диабетическая школа. И если сейчас человек заболевает диабетом первого типа, то он должен знать, что для него есть помощь и поддержка. И любой человек, который заболел, которому поставили диагноз и он не знает, с чего начать, может к нам обратиться и мы будем ему помогать, расскажем, что нужно делать, какие есть средства для того, чтобы справиться с диабетом».