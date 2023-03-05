В новом выпуске передачи "Своя правда. Здоровье" , который выйдет в эфир уже в этот понедельник, речь пойдет о диабете. Как вовремя распознать диабет, существуют ли меры профилактики, чем первый тип диабета отличается от второго и куда обращаться за помощью - все это обсудят в студии медики, пациенты и специалисты по питанию.
Консультант Диабетической школы: очень важно, чтобы люди, страдающие диабетом могли делиться своим опытом и получать поддержку
Весь март в студии «Своей правды» обсуждаются темы, связанные с медициной и здравоохранением. В каждом выпуске обсуждается одно заболевание. На этот раз речь идет о диабете.
В передаче приняла участие и мама ребенка с диабетом, равный консультант Диабетической школы Татьяна Мишалагина. По ее словам, очень важно, чтобы люди, страдающие диабетом могли делиться своим опытом и получать поддержку. Собственно, для этого и существует Диабетическая школа.
«Когда заболел мой ребенок, у меня возникла большая необходимость в общении на эту тему, поговорить, спросить совета - поделилась Татьяна. - И благодаря тому, что я такой общительный человек, у нас создалась большая группа и сейчас уже существует сообщество, единственное в Эстонии, которое занимается как детским диабетом, так и взрослыми людьми. Это Диабетическая школа. И если сейчас человек заболевает диабетом первого типа, то он должен знать, что для него есть помощь и поддержка. И любой человек, который заболел, которому поставили диагноз и он не знает, с чего начать, может к нам обратиться и мы будем ему помогать, расскажем, что нужно делать, какие есть средства для того, чтобы справиться с диабетом».
Смотрите новый выпуск передачи «Своя правда. Здоровье» под названием «Диабет» уже в этот понедельник в 20.30 на телеканале ETV+. Ведущие - Олеся Лагашина и Елена Соломина.