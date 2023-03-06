В новом выпуске передачи «Своя правда. Здоровье» , который выйдет в эфир уже в этот понедельник, речь пойдет о диабете. Как вовремя распознать диабет, существуют ли меры профилактики, чем первый тип диабета отличается от второго и куда обращаться за помощью - все это обсудят в студии медики, пациенты и специалисты по питанию.
Эндокринолог: падение веса и вялость могут быть признаками диабета первого типа у детей
Весь март в студии «Своей правды» обсуждаются темы, связанные с медициной и здравоохранением. В каждом выпуске обсуждается одно заболевание. На этот раз речь идет о диабете.
В передаче приняла участие и эндокринолог Татьяна Виноградова, которая рассказала, на какие признаки диабета первого типа следует обратить внимание, если речь идет о ребенке.
«Предвидеть диабет первого типа у ребенка почти невозможно, - сказала эндокринолог. – Но следует обратить внимание на вялость ребенка, особенно после перенесенных вирусных инфекций. Если ребенок вялый, просит пить, часто ходит в туалет и у него падает вес - нужно на всякий случай проверить сахар в крови. Он может оказаться в норме, но желательно, чтобы родители были настороже и вовремя определили эту проблему».
Смотрите новый выпуск передачи «Своя правда. Здоровье» под названием «Диабет» уже в этот понедельник в 20.30 на телеканале ETV+. Ведущие - Олеся Лагашина и Елена Соломина.