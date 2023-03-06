Эндокринолог: падение веса и вялость могут быть признаками диабета первого типа у детей

Весь март в студии «Своей правды» обсуждаются темы, связанные с медициной и здравоохранением. В каждом выпуске обсуждается одно заболевание. На этот раз речь идет о диабете.

«Предвидеть диабет первого типа у ребенка почти невозможно, - сказала эндокринолог. – Но следует обратить внимание на вялость ребенка, особенно после перенесенных вирусных инфекций. Если ребенок вялый, просит пить, часто ходит в туалет и у него падает вес - нужно на всякий случай проверить сахар в крови. Он может оказаться в норме, но желательно, чтобы родители были настороже и вовремя определили эту проблему».