Лица недели ⟩ Будущее эстонских политиков так же неясно, как и результаты выборов

Кая Каллас бьет рекорды

Рекорд по количеству голосов, полученных на выборах в Рийгикогу, по-прежнему принадлежит Эдгару Сависаару, набравшему 25 057 голосов. Однако на сей раз Кая Каллас может установить новый рекорд. Баллотирующаяся в Харьюмаа кандидат в премьер-министры, вероятно, наберет более 30 000 голосов.

В прошлый раз вышло странно. Каллас выиграла выборы, но в правительство не попала. Юри Ратас проиграл выборы, но оказался у власти. Оба чувствуют горечь, потому что ни один из них не мог насладиться радостью полной победы.

Четыре года спустя Каллас стала более сдержанной и осторожной, говоря о коалиционной политике. Говорит, что обо всем можно договориться, красных линий нет (кроме EKRE), и у всех вариантов правительства есть свои плюсы и минусы.

В то же время у Каллас более легкая и свободная позиция. Расслабленная. Напряженности, которая ощущалась четыре года назад, больше нет. Она пожимает плечами. Дает понять, что нет смысла зацикливаться – она и Партия реформ сделают то, что от них зависит, а там видно будет. Первая цель — победить на выборах, и только после этого принимать решения. Преждевременно вдаваться в излишнюю комбинаторику и продумывать шаги бессмысленно, это только все усложнит.