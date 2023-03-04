Последние четыре года выдались для эстонской политики довольно насыщенными и яркими, а впереди нас ожидает новый виток истории. Подведем итоги последних лет для ярчайших эстонских политиков.
Лица недели ⟩ Будущее эстонских политиков так же неясно, как и результаты выборов
Кая Каллас бьет рекорды
Рекорд по количеству голосов, полученных на выборах в Рийгикогу, по-прежнему принадлежит Эдгару Сависаару, набравшему 25 057 голосов. Однако на сей раз Кая Каллас может установить новый рекорд. Баллотирующаяся в Харьюмаа кандидат в премьер-министры, вероятно, наберет более 30 000 голосов.
В прошлый раз вышло странно. Каллас выиграла выборы, но в правительство не попала. Юри Ратас проиграл выборы, но оказался у власти. Оба чувствуют горечь, потому что ни один из них не мог насладиться радостью полной победы.
Четыре года спустя Каллас стала более сдержанной и осторожной, говоря о коалиционной политике. Говорит, что обо всем можно договориться, красных линий нет (кроме EKRE), и у всех вариантов правительства есть свои плюсы и минусы.
В то же время у Каллас более легкая и свободная позиция. Расслабленная. Напряженности, которая ощущалась четыре года назад, больше нет. Она пожимает плечами. Дает понять, что нет смысла зацикливаться – она и Партия реформ сделают то, что от них зависит, а там видно будет. Первая цель — победить на выборах, и только после этого принимать решения. Преждевременно вдаваться в излишнюю комбинаторику и продумывать шаги бессмысленно, это только все усложнит.
Если победа Партии реформ очевидна и еще более очевидно рекордное количество голосов за Каллас, то очертания возможного будущего правительства даже за день до выборов будут туманны.
Юри Ратас – из короля в создателя королей
Четыре года были для Юри Ратаса подобны скитаниям Одиссея. С весны 2019 года, когда половину Эстонии одурачили и вместе с EKRE два года запрыгнули на безумную карусель. Разразившийся вокруг Porto Franco скандал положил всему конец в январе 2021 года.
800 000 евро, выплаченные Midfield по решению суда, поставили предвыборную кампанию в худшее положение, чем раньше. Союз с Каей Каллас как будто с самого начала не вызывал у Ратаса положительных эмоций, да и сам он решил не идти в правительство.
После начала войны на Украине обремененному ношей пророссийских взглядов Ратасу пришлось ориентироваться в поиске партийной идентичности. Одним из его шагов стало исключение Михаила Стальнухина из партии. Это вызвало одобрение со стороны эстоноязычных избирателей, но отторгло голоса русскоязычных граждан. Участие в танцевальном шоу помогло снять стресс и, вероятно, также принесло некоторое количество голосов.
Сейчас, с точки зрения Ратаса, не так уж и плохо, если на фоне дуэли Партии реформ и EKRE Центристская партия станет решающим фактором, определяющим нового премьер-министра. Ту же роль последние четыре года играл Хелир-Вальдор Сеедер, и не секрет, что он очень доволен своей жизнью в качестве вице-спикера Рийгикогу. Тайвин Ланнистер из «Игры престолов», который тоже занимался «формированием короля» , однажды спросил: «Вы действительно думаете, что корона дает вам власть?»
Лаури Хуссар показал на дебатах, что он генератор обтекаемых ответов
Лидер «Ээсти 200» Лаури Хуссар дважды наделал шума в обществе. Во-первых, его избрание лидером партии вызвало волну негодования, после чего некоторые избиратели заявили, что голосовали за «Ээсти 200» только из-за Кристины Каллас.
1 марта Хуссар блеснул в предвыборной студии ETV «золотым ответом».
Ведущий спросил: «Каким может быть решение по Нурсипалу?»
Хуссар: «Решение очень простое. Необходимо найти решение».
Затем он заявил, что сам из Выру и говорил со многими местными жителями, которые очень переживают из-за Нурсипалу. Хуссар общается с Вырумаа в основном дистанционно, хотя говорят, что он все еще время от времени посещает родительский дом.
Если бы во время предвыборных дебатов он сосредоточился на волнующих жителей родного региона проблемах, это могло бы принести ему дополнительные очки. К сожалению, Хуссар в своих ответах оставался удивительно обтекаемым по сравнению с другими кандидатами. Судя по всему, вопрос был неожиданным, ведь Виймси, где он живет, далек от всех полигонов.
С большой вероятностью Хуссар попадет в Рийгикогу и засветится на более скромной должности. Там у него есть отличный шанс отнять титул генератора обтекаемых ответов у Юри Ратаса. Поскольку Ратасу даже визуально тяжело визуально удерживать этот титул после похудения в танцевальном шоу, Хуссар хорошо подходит на роль наследника.
Фокусник Хелир-Вальдор Сеэдер и его шляпа с кроликами
Хелир-Вальдор Сеэдер в политике скорее медлительный и настойчивый марафонец, чем спринтер. В 2017 году бывший уездный старейшина и министр сельского хозяйства несколько неожиданно стал самым бессменным лидером партии «Отечество» после эпохи Марта Лаара.
Менее чем за десять лет «Отечество»/«Союз Отечества» трижды менял состав. В свое время ядро «Свободной партии» (2014 год) сформировали покинувшие отечественников однопартийцы. То же самое можно сказать о большей часть основателей «Ээсти 200» (2018 год) и Партии правых (2022 год). Таким образом, учитывая четырехлетний цикл, в 2026 году можно будет увидеть, разрастется ли старейшее партийное дерево Эстонии дальше.
На совести Сеэдера изгнание Лавли Перлинг и правых. И хотя Перлинг более популярна в качестве кандидата на пост премьер-министра, чем Сеэдер, предвыборный прогноз по-прежнему показывает значительный успех партии «Отечество» с ним во главе.
Как хитрый лис, он смог преобразовать сокращающуюся партию по своему образу и подобию и протащить свою волю в различных коалициях как кроликов из шляпы. Иными словами, многие депутаты, проголосовавшие в Рийгикогу за упразднение второй пенсионной ступени или неравномерное распределение детских пособий, не очень довольны результатом.
Даже сейчас у Сеэдера есть определенный шанс остаться в числе сильных голосов, чтобы набивать себе очки без потери репутации. Если это позволят другие политические партии.
Лаури Ляэнеметсу предстоит сложный экзамен
Лидерские качества Лаури Ляэнеметса проявились еще в школьные годы, и с тех пор его карьера явно пошла вверх.
Когда год назад его избрали главой социал-демократов, поначалу казалось, что он будет лишь одним из многих, пытавшихся занять пост председателя партии, делающей упор на женскую политическую активность.
Однако он смог зарекомендовать себя как политический лидер, особенно когда на помощь пришла смена правительственной коалиции, которая с июля обеспечила Ляэнеметса должностью министра внутренних дел. На этой должности Ляэнеметс довольно легко для социал-демократа расправился с нарвским танком, но выстрелил себе в ногу, пытаясь использовать деньги Министерства внутренних дел для развития спорта в своем самоуправлении. Он демонстративно игнорировал своих партнеров по коалиции, идя на поводу у сторонников новомодной жесткой линии.
Он укрепил свои позиции среди председателей политических партий, но в то же время дистанцировался от более мягкого и интеллектуального стиля, характерного для соцдемов.
Поддержка соцдемов в народе пошла под откос, а председатель несет ответственность за результаты выборов. Уловки здесь не помогут, а выборы – самое жесткий и справедливый экзамен.
Неугомонная душа Мартина Хельме может остаться в полном одиночестве
Мартин Хельме с раннего возраста отличался целеустремленностью, быстрым мышлением, интенсивным стилем общения и устоявшимся мировоззрением.
Его национализм и консерватизм в стиле 1930-х казались экстремальными даже тем, кто был близок к этим течениям.
Многие друзья и знакомые посчитали, что такое мировоззрение больше не войдет в политику в 21 веке, и считали Мартина ненормальным. Но они ошибались. Из талантливой четы Хельме за 20 лет из евроскептика вырос в высокопоставленного политика, готового спорить только с премьер-министром, а также ставший одним из любимцев СМИ. Экспрессивные и нарушающие всяческие табу выражения мыслей Хельме сравнимы по своей скандальности только с фантастическими заявлениями его отца.
Но он все же мог попридержать коней, потому что они могут и вовсе ускакать без кареты. Непонимание природы войны в Украине и противостояние с руководством Сил обороны, что в свою очередь непонятно большинству эстонцев, позволяют легко обвинить его в подверженности влияния Кремля. Хочется надеяться, что человек, выросший в хорошей националистически настроенной эстонской семье, найдет хорошие ответы на витающие вокруг него вопросы.
Если он будет продолжать в том же духе, то, вероятно, не найдет союзников для EKRE ни для формирования новой правящей коалиции, ни в оппозиции, а сторонники и члены партии могут устать противостоять остальному обществу.