Финляндия нарастила экспорт к соседям России: власти подозревают обход санкций

Как пишет пишет финское издание Yle, экспорт товаров из Финляндии в Кыргызстан, Казахстан и Узбекистан подозрительно сильно вырос за прошлый год: на 434%, 164% и 135%, соответственно.

Несмотря на значительный рост, в абсолютных выражениях это все еще небольшие поставки: в Кыргызстан 29 млн евро, еще 47 млн евро в Узбекистан и 248 млн евро в Казахстан.

Поставлялась, в том числе, продукция, подпадающая под действие антироссийских санкций: машины, оборудование и транспортные средства. Вопросы вызывает и способ поставки – большая часть грузов перевозили по суше, то есть на грузовиках или по железной дороге непосредственно через территорию России.

«Товары могли как остаться в Россию (не доехав до декларируемого места назначения), так и попасть в Россию потом путем реэкспорта из этих стран», – считает директор Департамента таможенного контроля Финляндии Сами Ракшит.