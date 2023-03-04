В Тарту на территории военного городка Раади началась ликвидация остаточных загрязнений советских времен

На землю укладывают соединенные между собой электроды, которые создают в почве электрокинетическое поле, с помощью которого усиливается биоремедиация и окисление загрязняющих веществ в почве и грунтовых водах. Фото: Hanna Heinnurm

В 1995 году обследование аэродрома Раади выявило загрязнение почвы в районе бывшей транспортной базы военного аэродрома, однако новый, ранее неизвестный район загрязнения был выявлен дополнительными обследованиями в 2020 и 2021 годах, пояснил Март Салусаар, портфельный управляющий южного Центра государственных оборонных инвестиций. Загрязнение почвы нефтепродуктами на этих территориях превышает норму для промышленных земель. Начатое сейчас устранение загрязня будет способствовать дальнейшей естественной очистке почвы и грунтовых вод.

Центр государственных оборонных инвестиций совместно с Тартуской городской управой приступил к устранению остаточного загрязнения с помощью новой технологии. Работу финансирует Центр инвестиций в окружающую среду из средств программы управления водными ресурсами Экологической программы.

Инновационная технология EKOGRID предусматривает размещение в земле соединенных между собой электродов, создающих в почве электрокинетическое поле. При этом методе усиливается биоремедиация и окисление загрязняющих веществ в почве и подземных водах.

«Мы с нетерпением ждем начала процесса очистки и наблюдения за ним», — добавил Салусаар.

Устранение остаточных загрязнений занимает от четырех до восьми месяцев, то есть требует значительно больше времени по сравнению с удалением загрязненной почвы. Однако новый метод позволяет обезопасить зону остаточного загрязнения без масштабных земляных работ и обратной засыпки.