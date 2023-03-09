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Скандал в Ласнамяэ ⟩ Семейные врачи воюют с миллионером, пациенты могут остаться без помощи

Анастасия Тидо
, журналист
Семейные врачи воюют с миллионером, пациенты могут остаться без помощи
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Врачи из медицинского центра, расположенного в здании на Пунане 14а каждый день как на пороховой бочке: смогут они работать или нет - пока неизвестно.
Врачи из медицинского центра, расположенного в здании на Пунане 14а каждый день как на пороховой бочке: смогут они работать или нет - пока неизвестно. Фото: Anastasiya Tido

Деловой центр Ida Keskus на улице Пунане в Таллинне известен каждому жителю Ласнамяэ, ведь в нем расположен крупный центр семейных врачей. В начале февраля многие собственники помещений, включая докторов, получили уведомление, что вскоре в здании отключат электричество, воду и канализацию. Пациенты могут остаться без помощи, но городские власти разводят руками: ничем не можем помочь!

На улице Пунане 14а принимают семейные врачи, гастроэнтеролог, массажист, несколько косметологов и стоматолог. Они ведут прием с восьми утра до позднего вечера. «У нас здесь семь врачей в здании работают, вместе мы обслуживаем 14 000 пациентов! Значит теперь мы не сможем их обслуживать, - возмущается семейный врач Александра Журавлева. - Когда нет воды и электричества, мы не сможем даже рецепт выписать, не говоря уже о приеме! И это уже происходит второй раз!»

На самом деле угроза отключения уже третья. В первый раз отключили электроэнергию не всем, а только в кабинете врача, делающего УЗИ-исследования. Во второй раз в темноте оказался уже весь медицинский центр. Проблеме, о которой пойдет речь, много лет, но в последний год она обострилась настолько, что приходилось вызывать даже полицию.

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