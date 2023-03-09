Скандал в Ласнамяэ ⟩ Семейные врачи воюют с миллионером, пациенты могут остаться без помощи

На улице Пунане 14а принимают семейные врачи, гастроэнтеролог, массажист, несколько косметологов и стоматолог. Они ведут прием с восьми утра до позднего вечера. «У нас здесь семь врачей в здании работают, вместе мы обслуживаем 14 000 пациентов! Значит теперь мы не сможем их обслуживать, - возмущается семейный врач Александра Журавлева. - Когда нет воды и электричества, мы не сможем даже рецепт выписать, не говоря уже о приеме! И это уже происходит второй раз!»