Деловой центр Ida Keskus на улице Пунане в Таллинне известен каждому жителю Ласнамяэ, ведь в нем расположен крупный центр семейных врачей. В начале февраля многие собственники помещений, включая докторов, получили уведомление, что вскоре в здании отключат электричество, воду и канализацию. Пациенты могут остаться без помощи, но городские власти разводят руками: ничем не можем помочь!
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Скандал в Ласнамяэ ⟩ Семейные врачи воюют с миллионером, пациенты могут остаться без помощи
Семейные врачи воюют с миллионером, пациенты могут остаться без помощи
На улице Пунане 14а принимают семейные врачи, гастроэнтеролог, массажист, несколько косметологов и стоматолог. Они ведут прием с восьми утра до позднего вечера. «У нас здесь семь врачей в здании работают, вместе мы обслуживаем 14 000 пациентов! Значит теперь мы не сможем их обслуживать, - возмущается семейный врач Александра Журавлева. - Когда нет воды и электричества, мы не сможем даже рецепт выписать, не говоря уже о приеме! И это уже происходит второй раз!»
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