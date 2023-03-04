«Ты для меня ноль! Ублюдок!»: российские педагоги стали чаще бить своих учеников

Можешь объяснить — объясни. Не можешь объяснить — вали на все четыре стороны. Ты для меня ноль. Ноль! Даже не скажу как! Ублюдок! Ублюдок, и всё! Предатель! Таких знаешь сколько сейчас в Украине? Вот сюда вот в висок — и… Вы вообще должны были себя проявить — встать в шеренгу, все мальчики, всем, всегда так! Ты не понимаешь, какому дню этот конкурс посвящен? А значит — ублюдки. Если в вас с детства вот этого нет патриотизма. Ноль! Потом если предателем будешь и личное дело будут собирать и классному руководителю скажут: напишите характеристику — я так и напишу: ублюдок. Начиная с восьмого класса, с 21 февраля 2023 года, стал ублюдком в моих глазах…»

Весь мир насилья Зачем так подробно цитируются эти педагогические излияния? Затем, что они очень показательны. В них сразу заметно множество проблем современной российской школы. Одни сразу бросаются в глаза: полное неуважение к ученику;

незнание закона об образовании и несоблюдение его;

непонимание возрастной психологии;

неумение поддерживать дисциплину в классе нерепрессивными методами;

отсутствие элементарных коммуникативных способностей у учителя;

отсутствие коммуникации между взрослыми и детьми как таковой;

физическое и психическое насилие как единственный доступный учителю метод разрешения конфликтов;

полная поддержка этого метода со стороны родителей и даже учеников. Другие особенности становятся заметны, если внимательно пересмотреть ролик за роликом: некоторые учителя практически не умеют говорить, их речь бессвязна и бессмысленна. Они буксуют на одной-двух фразах, не могут сформулировать свою мысль, их мышление разорванно. Не могу же я допустить, что учительницы на видеороликах находятся на рабочем месте под действием психоактивных веществ, до такой степени нарушающих связность их речи? Они не могут убедить ученика ни в чем: они не только не в состоянии с ним спорить и приводить осмысленные доводы — они в целом не могут оформить мало-мальски законченную мысль в связное высказывание. Поэтому им остается крик, возгонка истерики (ты кто такой? Ты кто такой? Кто ты такой, я тебя спрашиваю?), запугивание и напоминание об иерархии: ты — никто, ты ноль, а я тебе не девочка пятнадцатилетняя (финал монолога пермской учительницы). Родители не могут не спросить: а нормальны ли эти люди интеллектуально и психически? Иные, безусловно, нормальны.

Просто насилие для них — это совершенно обычная, естественная часть воспитательного процесса: взять нагайку на разговор, предложить детям на выбор — вызвать родителей или прилюдно выпороть ремнем.