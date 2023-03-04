ВИДЕО ⟩ Российская противотанковая ракета пролетела в нескольких метрах от машины эстонского медика в Бахмуте

Эстонский медик-фронтовик Эрко Лайдинен (35 лет), чудом избежавший смерти в начале февраля, вовремя оказания помощи украинцам в Бахмуте, снял редкие кадры с бортовой камеры джипа, на которых вторгшиеся в город российские диверсанты расстреливают медиков из противотанкового ракетного комплекса с лазерным наведением «Корнет». Ракета пролетает в считанных метрах от джипа Лайдинена и на видео отчетливо виден момент попадания в другой автомобиль.