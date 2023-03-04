Эстонский медик-фронтовик Эрко Лайдинен (35 лет), чудом избежавший смерти в начале февраля, вовремя оказания помощи украинцам в Бахмуте, снял редкие кадры с бортовой камеры джипа, на которых вторгшиеся в город российские диверсанты расстреливают медиков из противотанкового ракетного комплекса с лазерным наведением «Корнет». Ракета пролетает в считанных метрах от джипа Лайдинена и на видео отчетливо виден момент попадания в другой автомобиль.
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ВИДЕО ⟩ Российская противотанковая ракета пролетела в нескольких метрах от машины эстонского медика в Бахмуте
Российские войска вели прицельный огонь по колонне медиков
Российская противотанковая ракета пролетела в нескольких метрах от машины эстонского медика в Бахмуте
Момент, когда ракета пролетает мимо джипа медиков, можно увидеть начиная с 01:55. Однако ранее на видео, начиная с 00:25, видно, как ракета из того же ПТРК попадает в микроавтобус.