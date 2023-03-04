Чем и откуда Россия обстреляла вокзал в Краматорске: выводы Human Rights Watch

«Эта ракета взорвалась в воздухе, примерно на высоте двух километров над землей, над железнодорожным вокзалом, и выпустила 50 суббоэкспрессов или бомб, и все они затем разлетелись на почти 16 000 маленьких металлических осколков, которые накрыли большую территорию вокруг вокзала, упали на пути. Эти металлические осколки в конечном итоге оказались в телах мужчин, женщин и детей, которые ждали на вокзале, оторвав им конечности и причинив многим смертельные ранения», – говорит Сойер.

Откуда был нанесен удар по вокзалу в Краматорске

«Мы смогли найти конкретные доказательства, что российские силы имели ракетный комплекс »Точка« на боевой позиции, в районе, который был под их контролем на момент атаки. Это было в селе Кунье недалеко от Изюма, к северо-западу от Краматорска. Мы смогли поехать в село, когда украинские силы вернули контроль над территорией, и на земле нашли остатки ракетной системы »Точка«. Мы разговаривали с жителями, которые рассказали о регулярных пусках, применении этого ракетного комплекса примерно во время обстрела Краматорского вокзала. А затем мы также просмотрели спутниковые снимки, которые были сделаны примерно во время атаки, и они также четко показали, что в селе размещались контейнеры для ракет "Точки". Я понимаю, что украинские власти продолжают свое расследование, но мы действительно нашли точные доказательства того, что у российских войск были ракеты к ракетному комплексу "Точка" в районе вокруг села Кунье, вблизи Изюма, и вокзал был в прямой зоне поражения ракетного комплекса. Поэтому, кажется, это возможное место запуска, но требуется дальнейшее расследование, чтобы окончательно определить, именно оттуда осуществили пуск», – рассказала руководитель департамента кризисов и конфликтов HRW.