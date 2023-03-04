ГАЛЕРЕЯ ⟩ Блинчики, пончики, ручки, шоколадки – в борьбе за последние голоса, политики готовы на все

Члены Центристской партии, соцдемы, правые, представители партии «Отечество» и реформисты разбили свои палатки бок о бок в центре Нымме рядом с избирательным участком. EKRE разбила свою палатку немного в стороне от других политических партий.

На остановке Лепистику в Мустамяэ также присутствовали с палатками политические партии, где среди прочих рекламировали себя Мартин Хельме (EKRE), Урмас Паэт (Партия реформ), Лаури Лаатс и Юри Ратас (Центристская партия).

Все 405 избирательных участков по всей Эстонии открыты с пятницы по воскресенье. Благодаря электронному списку избирателей избиратель больше не привязан к одному конкретному избирательному участку. Избиратель может выбрать, на какой избирательный участок идти голосовать в пределах своего избирательного округа. На карте избирательных участков вы можете получить больше информации об избирательных участках.

Круглосуточное электронное голосование закончится в субботу, 4 марта, в 20:00. Для того, чтобы проголосовать электронно, вам необходимо скачать приложение избирателя на свой компьютер с главной страницы выборов. Кроме того, для идентификации личности требуется компьютер с подключением к Интернету, ID-карта, специальный считыватель (или мобильный ID) и PIN-коды.

Если избирателю трудно явиться на избирательный участок для голосования по состоянию здоровья или по другим уважительным причинам, он может потребовать проголосовать на дому. Для этого необходимо подать заявление в местное самоуправление. Это можно сделать в письменной форме прямо сейчас. Устный запрос можно сделать по телефону, указанному муниципалитетом, в пятницу и субботу с 12:00 до 20:00 и в воскресенье с 9:00 до 14:00.