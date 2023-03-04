В воскресенье в честь дня выборов Рийгикогу сине-черно-белые флаги поднимут все государственные и муниципальные учреждения, а также публично-правовые лица.
Праздник к нам пришел: завтра в честь дня выборов вывесят государственные флаги
Праздник к нам пришел: завтра в честь дня выборов вывесят государственные флаги
Государственные флаги также вывесят на зданиях избирательных участков. Флаги также могут вывесить и все остальные. Флаги вывешивают на рассвете или не позднее восьми часов утра и спускают на закате. Вывешенный в темное время суток флаг следует подсвечивать.
Выборы Рийгикогу проводятся в первое воскресенье марта каждые четыре года, голосовать могут только граждане Эстонии. В 2023 году кандидатов 968. В Рийгикогу избирают 101 депутата.
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