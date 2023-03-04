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Праздник к нам пришел: завтра в честь дня выборов вывесят государственные флаги

BNS
Праздник к нам пришел: завтра в честь дня выборов вывесят государственные флаги
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Флаг Эстонии.
Флаг Эстонии. Фото: Arvo Meeks

В воскресенье в честь дня выборов Рийгикогу сине-черно-белые флаги поднимут все государственные и муниципальные учреждения, а также публично-правовые лица.

Государственные флаги также вывесят на зданиях избирательных участков. Флаги также могут вывесить и все остальные. Флаги вывешивают на рассвете или не позднее восьми часов утра и спускают на закате. Вывешенный в темное время суток флаг следует подсвечивать.

Выборы Рийгикогу проводятся в первое воскресенье марта каждые четыре года, голосовать могут только граждане Эстонии. В 2023 году кандидатов 968. В Рийгикогу избирают 101 депутата.

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