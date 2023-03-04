Врач Белого дома доктор Кевин О'Коннор заявил в пятницу, что опухоль, удаленная с груди президента США Джо Байдена во время февральского медицинского осмотра, была раковой, пишет CNN.
У президента США обнаружили рак, врачи провели удаление очага
У президента США обнаружили рак, врачи провели удаление очага
«Как и ожидалось, биопсия подтвердила, что небольшое поражение представляет собой базально-клеточную карциному, - сказал О'Коннор. - Вся опухолевая ткань была успешно удалена. Дальнейшее лечение не требуется».
«Очаги базально-клеточной карциномы не склонны к распространению или метастазированию, как это известно при некоторых более серьезных раковых заболеваниях кожи, таких как меланома или плоскоклеточная карцинома, - пояснил О'Коннор. - Однако они могут увеличиваться, что приводит к усугублению проблемы и усложнению хирургического удаления».
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