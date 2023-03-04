По данным сайта Valimised.ee, ко второй половине дня в субботу на выборах Рийгикогу проголосовал 414 251 человек.
На выборах в Рийгикогу проголосовала почти половина избирателей
На выборах в Рийгикогу проголосовала почти половина избирателей
К 15.45 132 027 человек проголосовали бумажным бюллетенем, а 282 224 человека электронно.
Право голоса на выборах имеют 965 619 человек, поэтому процент проголосовавших составляет 42,9.
Э- голосование продолжается круглосуточно до 20 часов субботы 4 марта.
С пятницы по воскресенье на неделе выборов открыты 405 избирательных участков по всей Эстонии. Затем избиратель может проголосовать на любом из избирательных участков в избирательном округе по месту жительства.
Выборы открылись в понедельник утром, основной день голосования - 5 марта.
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