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На выборах в Рийгикогу проголосовала почти половина избирателей

BNS
На выборах в Рийгикогу проголосовала почти половина избирателей
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Выборы в Рийгикогу.
Выборы в Рийгикогу. Фото: Dmitri Kotjuh

По данным сайта Valimised.ee, ко второй половине дня в субботу на выборах Рийгикогу проголосовал 414 251 человек.

К 15.45 132 027 человек проголосовали бумажным бюллетенем, а 282 224 человека электронно.

Право голоса на выборах имеют 965 619 человек, поэтому процент проголосовавших составляет 42,9.

Э- голосование продолжается круглосуточно до 20 часов субботы 4 марта.

С пятницы по воскресенье на неделе выборов открыты 405 избирательных участков по всей Эстонии. Затем избиратель может проголосовать на любом из избирательных участков в избирательном округе по месту жительства.

Выборы открылись в понедельник утром, основной день голосования - 5 марта.

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