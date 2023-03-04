Мэр: Запорожскую АЭС вывели из эксплуатации и превратили в российскую военную базу

Московские войска заняли атомную станцию ​​4 марта прошлого года, вскоре после начала российского вторжения.

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) выразило обеспокоенность военной активностью вблизи станции и призвало к созданию там демилитаризованной зоны.

«За год оккупации (российские силы) превратили крупнейшую в Европе атомную электростанцию ​​в военную базу», — сказал Дмитро Орлов, 37-летний мэр Энергодара.

Захват станции вызвал опасения, что нечто подобное чернобыльской катастрофе, потрясшей Украину в 1986 году, может повториться.

По словам Орлова, Россия использует тот факт, что украинские силы не ведут огонь по станции, во избежание катастрофы.

Киев и Москва обвиняли друг друга в ракетных обстрелах, происходивших вблизи станции.

Орлов отметил, что российские войска используют станцию ​​в качестве «ядерного щита» для хранения военной техники и боеприпасов.

По его словам, в настоящее время на АЭС и в городе Энергодар находится не менее тысячи российских военнослужащих.

Население города сократилось с 53 000 до вторжения до примерно 15 000 человек.

«Большая часть оккупационных сил базируется на атомной станции, потому что там им безопаснее», — сказал мэр, переехавший в подконтрольный Украине город Запорожье в апреле 2022 года.

Запорожье находится примерно в 120 километрах от Энергодара, но Орлов сказал, что до сих пор поддерживает связь с жителями своего города.

Бегство людей сказалось и на укомплектовании персоналом атомной станции.

По словам оператора станции, Энергоатома, половина сотрудников станции уехала: из 11 000 довоенных сотрудников сейчас там осталось около 6500 человек.

«Есть серьезная нехватка кадров, которая влияет на безопасность», — сказал Орлов.

Он отметил, что остальные работники переутомлены и вынуждены работать без выходных.

До войны АЭС производила 20 процентов электроэнергии Украины и, несмотря на теракты, продолжала работать в первые месяцы вторжения.

Однако все шесть реакторов в настоящее время остановлены.