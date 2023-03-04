Украинская Запорожская АЭС больше не производит электроэнергию и превращена в базу для российских войск, сообщил мэр Энергодара.
Мэр: Запорожскую АЭС вывели из эксплуатации и превратили в российскую военную базу
Московские войска заняли атомную станцию 4 марта прошлого года, вскоре после начала российского вторжения.
Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) выразило обеспокоенность военной активностью вблизи станции и призвало к созданию там демилитаризованной зоны.
«За год оккупации (российские силы) превратили крупнейшую в Европе атомную электростанцию в военную базу», — сказал Дмитро Орлов, 37-летний мэр Энергодара.
Захват станции вызвал опасения, что нечто подобное чернобыльской катастрофе, потрясшей Украину в 1986 году, может повториться.
По словам Орлова, Россия использует тот факт, что украинские силы не ведут огонь по станции, во избежание катастрофы.
Киев и Москва обвиняли друг друга в ракетных обстрелах, происходивших вблизи станции.
Орлов отметил, что российские войска используют станцию в качестве «ядерного щита» для хранения военной техники и боеприпасов.
По его словам, в настоящее время на АЭС и в городе Энергодар находится не менее тысячи российских военнослужащих.
Население города сократилось с 53 000 до вторжения до примерно 15 000 человек.
«Большая часть оккупационных сил базируется на атомной станции, потому что там им безопаснее», — сказал мэр, переехавший в подконтрольный Украине город Запорожье в апреле 2022 года.
Запорожье находится примерно в 120 километрах от Энергодара, но Орлов сказал, что до сих пор поддерживает связь с жителями своего города.
Бегство людей сказалось и на укомплектовании персоналом атомной станции.
По словам оператора станции, Энергоатома, половина сотрудников станции уехала: из 11 000 довоенных сотрудников сейчас там осталось около 6500 человек.
«Есть серьезная нехватка кадров, которая влияет на безопасность», — сказал Орлов.
Он отметил, что остальные работники переутомлены и вынуждены работать без выходных.
До войны АЭС производила 20 процентов электроэнергии Украины и, несмотря на теракты, продолжала работать в первые месяцы вторжения.
Однако все шесть реакторов в настоящее время остановлены.
Объект по-прежнему подключен к украинской электросети, но при этом потребляет электроэнергию для собственных нужд.