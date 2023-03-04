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«Нацисты»: предвыборный плакат EKRE стал жертвой вандала

Арвед Брейдакс
«Нацисты»: предвыборный плакат EKRE стал жертвой вандала
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Предвыборный плакат EKRE стал жертвой вандала.
Предвыборный плакат EKRE стал жертвой вандала. Фото: Rain Epler

Предвыборный плакат кандидатов в Рийгикогу от EKRE Райна Эплера и Антса Фроша, который висел на стене бывшего пожарного депо на центральной площади Выру на улице Тарту, подвергся актам вандализма в ночь на пятницу. Аэрозольной краской было написано слово «нацисты».

«Я ничего не знаю об этом, кроме того, что это было сделано, - сказал Lõuna-Eesti Postimees Райн Эплер, чье фото находилось на плакате. - Я планировал написать заявление в полицию, но это уже сделали за меня, поэтому теперь я ожидаю, что полиция будет действовать быстро».

По словам Эплера, он узнал о порче плаката в пятницу утром, затем отправился на место происшествия и очистил плакат. «Люди выражают свои эмоции по-разному», - добавил он.

По словам Эплера, плакат в центре Выру - не единственная реклама EKRE, которая подверглась актам вандализма в Вырумаа. «В Антсла несколько недель назад порезали два плаката, а в Вярска с нашего плаката вырезали лица кандидатов», - сказал он.

После выборов, по словам Эплера, предвыборную рекламу отдадут людям и те смогут ею, например, что-нибудь накрыть.

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