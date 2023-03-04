«Нацисты»: предвыборный плакат EKRE стал жертвой вандала

«Я ничего не знаю об этом, кроме того, что это было сделано, - сказал Lõuna-Eesti Postimees Райн Эплер, чье фото находилось на плакате. - Я планировал написать заявление в полицию, но это уже сделали за меня, поэтому теперь я ожидаю, что полиция будет действовать быстро».

По словам Эплера, он узнал о порче плаката в пятницу утром, затем отправился на место происшествия и очистил плакат. «Люди выражают свои эмоции по-разному», - добавил он.

По словам Эплера, плакат в центре Выру - не единственная реклама EKRE, которая подверглась актам вандализма в Вырумаа. «В Антсла несколько недель назад порезали два плаката, а в Вярска с нашего плаката вырезали лица кандидатов», - сказал он.