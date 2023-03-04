Россия планирует закрыть поврежденные газопроводы «Северного потока», поскольку больше нет планов по их ремонту. Это показывает, что Москва отказалась от Европы как от основного покупателя своего газа из-за высокого спроса со стороны Азии.
Россия не намерена ремонтировать газопровод и отказывается от рынка Европы
В сентябре прошлого года «Северные потоки» были взорваны и в Балтийском море произошла утечка метана. Это прервало поставки российского газа в Европу и усугубило разрушительный энергетический кризис, учитывая, что раньше Москва поставляла около 40 процентов природного газа в Европу.
Сразу после катастрофы официальные лица США и Европы обвинили Россию в проведении саботажа. Но Россия настаивает на том, что они не взрывали трубопроводы, и недавно потребовала от США доказать непричастность Вашингтона к инциденту.
Российский государственный энергетический гигант «Газпром» заявил, что ремонт поврежденных трубопроводов технически возможен, но в этом нет смысла, поскольку Москва не видит надежды на улучшение отношений с Западом, который ввел жесткие санкции против страны после вторжения России в Украину. Об этом Reuters сообщили два человека, близкие к данному вопросу.
После того как Европа перестала закупать российский газ, Москва обратилась к Азии, чтобы найти новых покупателей. С началом войны Китай стал ведущим покупателем российской нефти и газа, приобретая сырье с большими скидками.