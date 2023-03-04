Рейнсалу: Запад опоздал с осуждением преступлений коммунизма

«Если Россия не ответит за совершенные военные преступления и преступления против человечности, это поощрит ее повторить эти преступления. Этому нас научила история, - передал МИД слова Рейнсалу. - Эстония за время оккупаций утратила одну пятую часть своего населения. То, что международная общественность не дала юридической оценки преступлениям коммунизма, позже позволило подполковнику КГБ Владимиру Путину стать правителем России».

По словам Рейнсалу, все страны мира принципиально поддерживают привлечение к ответственности за военные преступления, но вместо слов нужны дела.

«Мы должны двигаться дальше к мандату ООН на создание международного специального трибунала для привлечения России к ответственности за преступление агрессии в Украине. Я выступил с тем же заявлением в своем выступлении в ООН в Нью-Йорке на прошлой неделе, - сказал Рейнсалу. - Многие лидеры боятся подобного шага, это смелый и однозначный политический шаг. Как звонить Путину, когда ты признаешь, что на самом деле он должен быть под судом в Гааге за военные преступления?»

На полях конференции Рейнсалу встретился с заместителем главы канцелярии президента Украины Андреем Смирновым и заместителем министра юстиции Ириной Мудрой и обсудил сотрудничество в инициированной Нидерландами группе по диалогу, посвященной привлечению России к ответственности за преступление агрессии.

Также обсуждали центр расследования преступления агрессии, в котором также участвует Эстония, заключили меморандум между Украиной и Международным уголовным судом для деятельности следственного учреждения суда в Украине и заключили соглашение о сотрудничестве между странами международной расследующей группы, в которой участвуют США и Эстония, для расследования международных преступлений России.

Прошедшая в Львове конференция была сфокусирована на привлечении России к ответственности за совершенные в Украине международные преступления. Рейнсалу принял на конференции участие в дискуссии о привлечении к ответственности за преступление агрессии, где он подчеркнул, что война России в Украине отражается на всех людях, а отсрочка в привлечении руководства кремлевского режима к ответственности подпитывает российскую агрессию.