Яна Тоом: мы не обещаем отменить закон о переходе на эстоноязычное образование

Высказаться Яну Тоом побудила опубликованная в Õhtuleht статья, в которой говорилось о письме некоторых членов Центристской партии, баллотирующихся в Рийгикогу, русскоязычным учителям Ида-Вирумаа, и его интерпретации: если Центристская партия придет к власти, то попечительский совет каждой школы сможет сам выбирать язык, на котором будут преподавать в школе.

Статья вызвала бурю возмущения. Например, министр государственного управления Рийна Солман («Отечество») высказала мнение, что Центристская партия сбросила маски и делает ставку исключительно на русскую карту, когда сообщила русскоязычным учителям в Ида-Вирумаа, что они не обязаны переходить на эстоноязычное обучение.

В свою очередь, Тоом пояснила в социальных сетях, что данная листовка была подготовлена ​​только на основании поправок к Закону о языке, которые фракция Центристской партии представила в процессе принятия закона. Тоом категорически опровергает утверждение, что центристы хотят отменить закон.

Она написал: «Мы НЕ обещаем отменить закон, но пишем, что это поправки, которые не были учтены и принятие которых сделало бы вещи более разумными - это наша позиция». В то же время Тоом посоветовала СМИ более внимательно следить за дебатами в Рийгикогу.

Кайдо Хеэвельсон, лидер Центристской партии на выборах в Рийгикогу в Ида-Вирумаа, сказал Postimees, что до вчерашнего дня не знал о письмах, которые некоторые его коллеги отправили педагогам в Ида-Вирумаа, и поэтому ему сложно это комментировать.