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ВИДЕО ⟩ Подвалы многоквартирных домов затопило после ремонта канализационной трассы

Kuuuurija
Подвалы многоквартирных домов затопило после ремонта канализационной трассы
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Потоп в Либатсе.
Потоп в Либатсе. Фото: Kuvatõmmis saatest

Передача Kuuuurija побывала в Пярнумаа, где при поддержке волости были отремонтированы канализационные трассы, однако это закончилось тем, что подвалы многоквартирных домов были затоплены, и теперь жители планируют подать в суд на местное самоуправление.

Деревня Либатсе находится в северной части Пярнуского уезда, прямо у шоссе Таллинн-Пярну. В этом крохотном местечке живет чуть менее 400 человек.

Местные жители пригласили на место передачу Kuuuurija, потому что, по их мнению, в результате работ были повреждены подвальные кладовки советских времен, а волость не хочет брать на себя ответственность за сложившуюся ситуацию. Теперь у жителей нет иного выбора, кроме как обратиться в суд против волости.

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