ВИДЕО ⟩ Подвалы многоквартирных домов затопило после ремонта канализационной трассы

Деревня Либатсе находится в северной части Пярнуского уезда, прямо у шоссе Таллинн-Пярну. В этом крохотном местечке живет чуть менее 400 человек.

Местные жители пригласили на место передачу Kuuuurija, потому что, по их мнению, в результате работ были повреждены подвальные кладовки советских времен, а волость не хочет брать на себя ответственность за сложившуюся ситуацию. Теперь у жителей нет иного выбора, кроме как обратиться в суд против волости.