Передача Kuuuurija побывала в Пярнумаа, где при поддержке волости были отремонтированы канализационные трассы, однако это закончилось тем, что подвалы многоквартирных домов были затоплены, и теперь жители планируют подать в суд на местное самоуправление.
Для подписчиков
ВИДЕО ⟩ Подвалы многоквартирных домов затопило после ремонта канализационной трассы
Подвалы многоквартирных домов затопило после ремонта канализационной трассы
Деревня Либатсе находится в северной части Пярнуского уезда, прямо у шоссе Таллинн-Пярну. В этом крохотном местечке живет чуть менее 400 человек.
Ключевые слова