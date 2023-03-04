Вице-мэр Бахмута: на улицах продолжаются бои, Россия не контролирует город

«Гуманитарка приходит к нам только раз в месяц. Нет света, нет газа, нет воды. Молюсь Богу, чтобы все, кто остается здесь, выжили», - рассказала местная жительница Наталья Ишкова, которая решила вместе с мужем оставаться в городе, несмотря на то, что в результате ожесточенных сражений большая его часть превращена в груды обломков.

Корреспонденты AP видели в субботу понтонный мост, возведенный украинскими военными, чтобы помочь остающимся в Бахмуте мирным жителям добраться до соседнего поселка Хромово. Позже они увидели в Хромове пять горящих домов, подвергшихся российскому обстрелу.

«Тактика, которую используют россияне, это тактика выжженной земли. Они хотят уничтожить Бахмут, так же как уничтожили Мариуполь», - полагает Александр Марченко.

«Пиррова победа»

Если российские военные после многомесячных усилий и ценой гигантских потерь захватят Бахмут, это станет грандиозной политической и пропагандистской победой для Москвы, которой на протяжении многих месяцев не удавалось добиться хоть сколь-нибудь значимого результата на поле боя. Но стратегический смысл завоевания города у многих вызывает вопросы, как и его человеческая цена.

«Если россияне и займут город, то это, по всей видимости, станет для них пирровой победой», - сказал в интервью Би-би-си генерал Ричард Ширрефф - бывший заместитель верховного главнокомандующего объединенными вооруженными силами НАТО в Европе.

Женщина на улице Фото: Reuters