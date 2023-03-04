ГАЛЕРЕЯ ⟩ В Эстонии прошел конкурс по приготовлению рыбы

Помимо местных поваров, свое мастерство пришли продемонстрировать и лучшие команды Эстонии. В соревнованиях приняли участие 13 команд.

В этом году конкурсной рыбой был осетр. Каждая команда должна была приготовить суп и основное блюдо. Можно было использовать только живой огонь, печь для барбекю или гриль.

Победителей выбирало жюри из 12 человек. Рыбное блюдо было оценено экспертами, прошедшими обучение на международном уровне. Оценивали общий вид основного блюда, сочность и вкус рыбы и ее сочетаемость с соусом и гарнирами, а в случае с супом внешний вид, вкус и целостность. Но самым главным был вкус блюда.

Также состоялся благотворительный аукцион, на котором команды выставили свои работы. Вырученные средства от аукциона будут переданы в фонд лечения рака Kingitud elu.