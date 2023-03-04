Сегодня в 20:00 закончились электронные выборы в Рийгикогу. Всего электронно проголосовали 311 648 избирателей, что на 26,5 процентов больше, чем на прошлых выборах в Рийгикогу.
Э-голосование завершено! Родился новый мощный рекорд
Э-голосование завершено! Родился новый мощный рекорд
Для сравнения, на прошлых выборах в Рийгикогу в 2019 году электронно проголосовали 247 232 избирателя. На прошлых выборах в местные самоуправления в 2021 году по интернету проголосовали 275 587 избирателей. На позапрошлых выборах в Рийгикогу в 2015 году э-голос был подан 176 491 избирателем.
Всего по состоянию на 4 марта 20:00 проголосовали 451 497 человек, а явка составила 47,1 процентов.
Учитывая общую явку, возможно, что это будут первые выборы в истории Эстонии, на которых электронно проголосовало больше избирателей, чем с помощью бумажного бюллетеня.
Завтра в день выборов голосование начинается в 9:00 и заканчивается в 20:00. Голосовать можно будет только на избирательном участке.