Евросоюз организует гуманитарный воздушный мост с ДР Конго

В заявлении Европейской комиссии, опубликованном в субботу, 4 марта, говорится, что операция по наведению воздушного моста «обеспечит гуманитарную поддержку в виде медикаментов и продуктов питания, а также ряда других предметов первой необходимости». Выделенные средства «будут направлены через гуманитарных партнеров на удовлетворение неотложных потребностей, таких как питание, здравоохранение, водоснабжение и санитария, жилье и защита».

«ЕС готов мобилизовать все необходимые средства для поддержки гуманитарных работников, включая логистику и авиацию, для удовлетворения потребностей населения в Демократической Республике Конго, - приводятся в заявлении слова еврокомиссара по антикризисному управлению Янеза Ленарчича. - Операцией в виде гуманитарного воздушного моста, организованной при поддержке Франции, и новой мобилизацией средств мы подтверждаем нашу поддержку наиболее уязвимым слоям населения».

Макрон: стороны конфликта в ДРК поддержали прекращение огня

Город Гома, расположенный на берегу озера Киву, является административным центром провинции Северное Киву. Возобновившиеся боевые действия между повстанческой группировкой «Движение 23 марта» (М23) и конголезской армией в регионе заставили более 600 тысяч человек покинуть свои дома.

Правительство ДРК, наряду с США и некоторыми другими западными странами, обвинило соседнюю Руанду в поддержке группировки, но Кигали это отрицает.